Columnistas

El 26 de febrero de 2021 la esperanza llega nuevamente a nosotros como pueblo hondureño, casi a un año de oscuridad por estar sometido el mundo a la pandemia de la enfermedad de Coronavirus que comenzó con un brote epidémico detectado en diciembre de 2019 en Wuhan (Hubei), en República Popular China, vinculado a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos. El agente causante del brote, en un principio desconocido, fue identificado como un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. La rápida propagación del nuevo virus hizo que el brote inicial en China diera origen a pandemia de covid-19. cuyos ciudadanos vieron con horror como el virus comenzó una nueva pandemia que se suma a la larga fila de pandemias que como humanidad hemos sido sometido a lo largo de nuestra existencia sobre nuestro hogar: la Tierra.



Pareciera que cada siglo la naturaleza se encarga de producir una pandemia, recordaremos como la Peste Negra o bubónica arrasó ciudades enteras, la Influenza Española hizo estragos también, y las siguientes pandemias como ser la peste de Justiniano, Viruela, Gripe Asiática, Gripe de Hong Kong, Virus de Inmunodeficiencia Adquirida han provocado temor, terror, sufrimiento y muerte a millones de personas por el mundo entero.



La Peste Negra ahora es tratada con antibióticos, la Influenza ahora tiene vacunas, la Viruela ha sido erradicada de la faz del orbe, el VIH tiene medicamentos retrovirales y se sigue trabajando por obtener una vacuna como las demás.



Más, esta cárcel a la que hemos sido sometido durante un año y muchos seguiremos encarcelados en casa más del año porque la vacunación contra el coronavirus se prolongará durante el resto del año y deberemos seguir sometidos a las directrices del distanciamiento social, el lavado de manos, la mascarilla, los protocolos de higiene cuando se regresa a casa después de laboral en oficinas, maquilas, talleres o de venta ambulante.



Y como pueblo hondureño hemos estado pagando con vida humanas la desidia de un gobierno inoperante que vio como fin último el enriquecimiento a través de las compras de hospitales móviles sobrevalorados siendo estafados por chatarra oxidada y de segunda categoría, y que al sol de hoy están tirados en los diversos predios departamentales esperando ser utilizados pero como no cumplen las normas de bioseguridad exigidas por el personal médico que laborará en ellos están para ser utilizados como bodegas costosas.



El billete fluyó a los bolsillos de inescrupulosos que le vendieron al Estado artículos que no eran apropiados para enfrentar la enfermedad como las mascarillas adquiridas por Copeco a través de Sinager que resultaron ser inadecuadas, también hay que sumar la falta de material de bioseguridad como gabachas, guantes, botas, caretas para asegurar la vida y ante la escasez de los mismos, casi a diario salían los empleados de primera línea a exigir a través de paros laborales que los dotaran de tales materiales porque muchas veces tenían que estar reciclando, los centros de triaje eran y siguen siendo exiguos como lo son los centros de estabilización donde la carencia de oxígeno de alto flujo es un lujo, las brigadas médicas que comenzaron su labor sin medicamentos como ser MAIZ, termómetros digitales y cuyo personal que trabaja como Código Verde el salario ofrecido no cumple con el propuesto por las leyes del Colegio Médico o de Enfermería y que era recibido cuando venía saliendo de las arcas del Estado cuando algunos de los trabajadores se les había acabado el contrato, otros muertos o que estaban esperando la nueva renovación de un nuevo contrato.



Hubo propuestas de venta de vacunas por farmacéutica internacionales y el Estado dijo que no, mientras llegaba la Navidad miramos como la hermana república de Costa Rica les daba como aguinaldo a sus compatriotas el inicio de la vacunación, nosotros con la mano extendida para que la vacuna de COVAX nos llegue primero como donación y poder adquirirla después.



En este proceso, la OMS impulsó una coalición conformada por 172 países para acelerar la búsqueda de una vacuna eficaz para todas las naciones, y al mismo tiempo apoyar la creación de capacidades de fabricación, comprando suministros con antelación con el fin de que 2,000 millones de dosis se puedan distribuir equitativamente para finales de 2021, lo que debería ser suficiente para proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, así como a los trabajadores de la salud de primera línea.



Coordinado por Gavi, Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y la OMS, COVAX actúa como una plataforma que apoya la investigación, el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de candidatos a vacunas COVID-19 y negociar sus precios. Todos los países que formen parte del mecanismo, independientemente de sus niveles de ingresos, tendrán el mismo acceso a estas vacunas una vez que se desarrollen. (Forbes Staff)



Se iniciaron conversaciones con gobiernos como Rusia, Reino Unido, para obtener las vacunas más fue el gobierno israelita quien dijo presente quien nos ha donado cinco mil dosis de vacunas para que sean vacunados 2,500 personas de primera línea de batalla, ¡bienvenidas sean!, pero para adquirir este regalo se tuvo que movilizar personal de la Fuerza Aérea a traerlas hasta Israel.



Hoy, la luz de una vela la vimos en este túnel oscuro a la que hemos sido sometidos los hondureños que lleva la oscuridad de los actos bochornoso de latrocinios descarado realizado por los padres de la patria, la caja chica de la primera dama, caso Pandora, caso Hermes, personal auxiliar, funcionarios de alto rango, el Código Penal de la impunidad, la ola de criminalidad por grupos de pandillas y narcotraficantes, el femicidio, la muerte de periodistas, los huracanes Eta y Iota que destruyeron lo poco que se hizo durante décadas, la desidia gubernamental y empresarial para tratar esta pandemia, hay tantos casos de impunidad que dejan tanta oscuridad que ya no es preciso comentar porque la sonrisa ha llegado a nuestro rostro que al fin vemos una pequeña luz en la oscuridad. Gracias Israel, muchas gracias en nombre de todo el pueblo de Honduras.