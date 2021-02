Columnistas

Los datos de los últimos seis años parecen indicar que el comportamiento del precio promedio del barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es de carácter cíclico.

Así, por ejemplo, los precios medios alcanzaron un nivel de US$ 40.68, US$ 52.51 y US$ 69.50 en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente, pero cayeron hasta US$ 64.05 y US$ 41.33 en 2019 y 2020.

Pese a lo anterior, todo parece indicar que en 2021 se ha iniciado un nuevo ciclo de ascenso de precios, ya que el valor del crudo de la OPEP subió a US$ 54.38 en enero y a US$ 56.55 en febrero del presente año, lo cual es una muestra inequívoca de que la demanda de petróleo está aumentando y que la economía mundial se está recuperando con éxito.

¿Cómo ha evolucionado el precio de la gasolina en esos años?

El precio de la gasolina en Honduras al igual que el del petróleo también se comporta de manera cíclica.

El costo medio de la súper y de la regular (esta última colocada entre paréntesis) fue de L 80.42 (L 74.04) en 2016, L 88.85 (L 78.72) en 2017 y L 98.38 (L 89.97) en 2018; para luego caer a L 95.15 (L 85.76) en 2019 y 82.62 (L 74.96) en 2020.

A su vez, en los dos primeros meses de 2021 muestra un promedio de L 86.30 (L 79.79).

Como no estimo prudente agregar más números, únicamente afirmaré que entre los precios aludidos no siempre ocurre un buen acoplamiento, ya que la relación estadística entre los valores de esos bienes no siempre es muy buena, al medirlos mediante un coeficiente de correlación.

Debido a que dicho coeficiente es alto entre el petróleo y la gasolina regular en los años 2018 y 2020, pero pequeño en 2017 y 2019, me atrevo a lanzar la hipótesis de que en los años electorales o de crisis política (2017, 2019 y 2021) las autoridades se relajan y no fijan adecuadamente los precios de los combustibles en el país, impidiendo una adecuada correlación de esos energéticos respecto al petróleo.

Así, aunque en 2019 se experimentó una recesión leve y en 2020 la misma fue muy aguda, por lo menos 2020 queda libre de esas crisis y descuidos electorales.

Entre el 2015 y el 2019 las importaciones de combustible se han incrementado anualmente en 7.87%, pasando de 4.8 millones de barriles en 2015 a 6.5 millones de barriles en 2019, según los datos de la autoridad monetaria, el Banco Central de Honduras (BCH). Seguramente los barriles importados caerán mucho en el 2020.