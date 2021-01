Columnistas

A diferencia de escribir ficción, en el artículo no hay tanta libertad creativa y, al cabo de un buen tiempo, es muy difícil no repetirse. Es necesario atenerse a lo que sucede en el mundo. Ese es justamente el problema y la decepción más grande de escribir sobre Honduras y en Honduras: la historia no cambia, es como vivir en un bucle. Solamente cambian (a veces) los protagonistas. Y yo me he resistido durante mucho tiempo a escribir sobre lo mismo.

Pero hoy sí escribiré sobre un acontecimiento que se ha repetido, ¿y qué creen? No hay nada nuevo que decir. Sí, ha salido otra caravana. Y, como no podía ser de otra manera, se ha comenzado a decir lo mismo en todos los medios de comunicación. Cada analista, desde su experiencia, ha dicho lo que en su oportunidad dijeron en 2018, 2019 y 2020.

Que es producto de los problemas sociales, que es responsabilidad del gobierno hallar soluciones oportunas, que las personas hacen un esfuerzo en vano, que es inhumano e inconcebible. Que los usan con instrumento político, que es avalado e incluso patrocinado por promotores de algunas ideologías. Que se huye de la violencia, que debemos construir el país aquí, que es necesario un proyecto de nación.

Y no les falta razón en sus análisis y argumentos, pero tampoco son juicios demasiado profundos. Son, más que nada, evidentes. De todas maneras, ¿a quién se lo puede juzgar si no hay demasiado que decir? Al mismísimo George Orwell le sucedía, tanto que por último terminaba escribiendo sobre el clima, la cocina inglesa y cómo la violencia en el Reino Unido había descendido desde el punto de vista estético.

Estoy seguro de que puedo tomar cualquiera de mis otros dos artículos escritos sobre las caravanas anteriores y servirían para hoy. Es más, puedo tomar este y seguro servirá para una eventual caravana, este año o el próximo. Quizá dentro de una década también. Eso es un síntoma de que nuestro destino no es un río sino un estanque. Semióticamente el agua estancada simboliza el terror, lo desconocido, lo putrefacto.

Es por la misma razón por la cual cada vez que hay elecciones se escuchan frases idénticas que hace cuatro años. Por ejemplo, desde los primeros recuerdos que tengo de los comicios escucho las mismas críticas hacia los políticos y sus campañas, las mismas objeciones al sistema. Los temores no han cambiado. Y aunque han entrado un par de factores nuevos, estructuralmente tenemos los mismos problemas.

Ni hablar de la corrupción, que ha diseccionado hasta la saciedad. Se han hecho analogías sobre ellas al punto de llegar al aburrimiento. A martillazos se han repetido sus causas, sus consecuencias y su inhumana particularidad.

Lo mismo se podría decir de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Hace algunas semanas quise escribir sobre ella, y me di cuenta, más o menos a la mitad del artículo, que casi todo lo que estaba escribiendo ya lo había escrito algunas vez. Preferí, entonces, no hacerlo. Anhelo escribir un día algo llamado “Cuando Honduras era violenta”.

Todo termina cayendo en un bucle, en unos ciclos que nos revuelcan en un barro que, si me dijeran que fue sacado de un cuento de Lovecraft, me lo creo. Y, por supuesto, decir que poco se progresa en la solución de los principales problemas del país no es haber encontrado una gran respuesta, pero hay que comenzar por pensarnos.