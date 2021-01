Columnistas

Generalmente al inicio de un nuevo año todos lo hacemos imbuidos de optimismo y esperanza de que el nuevo año nos traerá nuevas oportunidades para avanzar y mejorar tanto en lo personal como a nivel del país. Sin embargo, la experiencia ha sido que a medida que transcurre el año, esas expectativas se diluyen ante la realidad de que todo sigue igual. Pero este año 2021 nos encuentra con una visión pesimista ante los acontecimientos del año pasado y que continuarán repercutiendo en el presente, como la pandemia del virus y los daños provocados por las dos tormentas tropicales a finales del año. A esto agreguemos el inicio de un proceso electoral que esperamos se desarrolle con transparencia y en paz y armonía. Definitivamente que los hondureños necesitamos unirnos hoy más que nunca para hacerle frente a todos estos retos.

La pandemia del coronavirus sigue su curso y cada día más hondureños se contagian y, por desgracia, también aumenta el número de fallecidos. Subsisten grandes daños a la economía, así como el luto provocado en miles de familias, por lo que la lucha debe continuar para fortalecer los servicios de salud que brinda el Estado y lograr la vacunación de la mayoría de los hondureños. Igual reto tenemos en la parte educativa, porque no puede ser que los estudiantes que asisten a centros públicos no reciban clases presenciales mientras no se tenga control del virus y, al mismo tiempo, no existan las facilidades para que puedan recibir sus clases en forma virtual, como lo están haciendo en otros países. Desafortunadamente, las falencias y el descuido en que por años se han mantenido ambos sectores hacen que ahora tengamos una tarea súper difícil, tanto desde el punto de vista logístico como de inversión.

Por su parte, el Presidente de la República ha anunciado el Plan de Reconstrucción Nacional con inversiones en la rehabilitación de carreteras, centros educativos, la limpieza y reparación de viviendas, programas sociales y rehabilitación de los sectores productivos afectados por los fenómenos naturales. Adicionalmente, entendemos que también se incluirán dentro de este plan, las inversiones para la construcción de represas para almacenamiento de agua y construcción y reparación de canales de conducción de agua, para evitar que otro fenómeno similar vuelva a causar los mismos estragos en el país.

Pero además, en marzo de este año se inician las elecciones internas y en los llamados partidos grandes lo que vemos, en general, son las mismas caras que han hecho de la política su modus vivendi desde hace varios años, sin generar mayores beneficios para el país y para las grandes mayorías, solo promesas incumplidas.

En este caso, los hondureños debemos aprovechar la oportunidad para escoger aquellos que creamos que pueden ser elementos de cambio y transformación, por muy difícil que sea la tarea de selección, pero no podemos seguir escogiendo a los mismos de siempre, porque entonces todo seguirá igual.

Afortunadamente, la comunidad internacional y la banca multilateral han manifestado su voluntad de cooperar con nuestro país y solo esperamos que los que administren los recursos lo hagan con total honestidad y transparencia, temas que ameritan un comentario separado. Feliz año para todos.