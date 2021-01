Columnistas

Las resoluciones de este año nuevo no serán iguales. No podrían serlo. Como no será igual el futuro que prevemos a los que previmos en los finales de años anteriores. Deberá ser mejor y mucho más creativo, así tendría que ser.

Hacer gala del ingenio catracho que hace sobresalir y postivamente, a tantos compatriotas en el extranjero, tendrá que relucir aquí en el terruno. Es que no tenemos de otra.

Como si los desafíos inmensos que hoy encaramos en vez de disuadir nuestras determinación y capacidades, en un favor inmerecido de la Providencia Divina, dispararan las voluntades y el coraje, para alcanzar lo inalcanzable.

Impulsarnos más allá de nuestras limitaciones, más mentales que reales, para lograr lo que es posible. Lo que ha debido ser siempre. La riqueza humana y la de la flora y de la fauna y la de los parajes espectaculares con los que hemos sido bendecidos no ha sido aprovechada, más bien deteriorada y hasta desaparecida. Señalar las estrellas y alcanzarlas.

Entender que hay un camino hacia ellas y que no son los demás, hábiles para impedirnos el andarlo. Este año, muchos planes quedaron truncados, algunos sin siquiera haber comenzado a realizarse. Todo por este azote a la humanidad que ha resultado la pandemia.

Nadie estaba preparado para enfrentar lo que ha diezmado familias y empresas, lo que ha dañado economías y ha radicalmente reducido los niveles sociales con lo que implica, secuelas temibles, de altos porcentajes poblacionales.

En todas partes, pero con dramático acento en nuestro país. En adición al letal virus tenemos que correr con la suerte del paso de dos huracanes. Crueles y letales. Bajo condiciones de precariedad, siendo desde antes, presas de vulnerabilidad.

Lo hecho con nuestros recursos naturales, lo ha cobrado la madre naturaleza y quedamos más desvalidos. Como para sentarse a llorar. No, nosotros los hondureños, ¡nos levantamos! Llorando quizás, pero andando. Ingeniosos, planificamos un futuro diferente: de trabajo, visión y determinación. Y de fe