En los últimos tiempos, la política ha adquirido una dinámica muy cambiante, esto no es ajeno a los cambios económicos y sociales que vive el mundo, por eso, los análisis que se hagan deben hacerse tomando en cuenta las transformaciones sufridas en la forma de pensar y hacer política. Quién podía imaginarse que al gobierno de los EE UU iba a llegar un personaje de la talla de Donald Trump. Trump no solo dividió a la sociedad norteamericana, debilitó sus instituciones; trastocando valores sobre los cuales se había cimentado la formación de la sociedad estadunidense, incluyendo la condición de imperio que por muchos años ha mantenido sobre el mundo. Muchos problemas por los cuales atraviesa la humanidad son problemas globales, afectan, de alguna manera y en algún grado, a todas las naciones. El elevado consumo de drogas, narcotráfico, migración, violencia, destrucción del medio ambiente y corrupción son algunos de los desafíos que tiene que enfrentar la humanidad y para los cuales, lamentablemente, no hay propuestas de solución y las que hay son declarativas, sin ninguna fortaleza para llevarlas a cabo. A problemas globales, soluciones globales; esto implica reconocer que muchos de esos problemas tienen que ver con la naturaleza de un sistema económico basado en la ganancia y en el lucro, en el afán desmedido por la acumulación de riquezas que han llevado a la sociedad a niveles de injusticia que son una ofensa y un desprecio por la vida misma. Muchos líderes en el mundo, incluyendo a Fidel Castro, quien, a partir de sus discursos en el seno de la ONU, se dieron a la tarea de explicar que en la actualidad lo que está en peligro es la existencia de la especie humana, para denotar la gravedad de los problemas, esto por encima de las consideraciones ideológicas, que, muchas veces lo que hacen es ensombrecer la necesidad de adoptar una estrategia global que salve al planeta y con ello a la humanidad entera.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, que negará el ingreso de los corruptos de Honduras, El Salvador y Guatemala a suelo norteamericano. La ley requerirá de la creación de una lista que contendrá los nombres de las personas corruptas y antidemocráticas del Triángulo Norte de Centroamérica. EE UU, con la aprobación de esta normativa, está entendiendo que no es justo que la ayuda que proporciona a estos países en calidad de préstamos y donaciones retornen al país en forma de ahorros de personas corruptas que amasan riqueza a costa de los contribuyentes estadounidenses y de los pobres de las naciones subdesarrolladas. Ojalá la nueva administración de Biden abandone esa política de juzgar y socavar la estabilidad de algunos países por razones políticas e ideológicas y asuma una posición más transparente de retirar el apoyo a gobiernos corruptos que al final terminan debilitando la posición de Estados Unidos en el mundo. Es muy probable que esa determinación, de visibilizar y sancionar a los corruptos, tendrá efectos positivos para las naciones del Triángulo Norte.