En una carta reciente de la comunidad hondureña-palestina dirigida al señor presidente de la República, señor Juan Orlando Hernández, los firmantes expresaron su preocupación por el anuncio hecho por el Gobierno de trasladar la Embajada de Honduras de Tel Aviv a la ciudad ocupada de Jerusalén. Este hecho solo fue ejecutado por EEUU y Guatemala, en contra del consenso internacional, ya que la parte oriental se encuentra ocupada y anexionada ilegalmente por Israel. En la carta, se empieza recordando que la República de Honduras está a las puertas de conmemorar su bicentenario de independencia y soberanía, pero con este traslado, el país estará violando el derecho internacional, ignorando decenas de resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen a Jerusalén Este como territorio ocupado. Honduras, un país miembro y firmante de convenios y principios de la ONU, al poner en marcha su decisión estará tirando por la borda el esfuerzo de años de trabajo por conseguir una paz justa y duradera entre palestinos e israelíes, ya que así estará respaldando al que todo el mundo considera como fuerza ocupante. La única manera de contribuir con la consecución de una paz en Oriente Medio es apoyar la solución de dos Estados, que vivan uno al lado del otro en unas fronteras reconocidas y seguras dentro de los límites anteriores a 1967, por la cual aboga el mundo entero y sustenta las numerosas resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; deben ser dos Estados, no como en la actualidad, que solo hay uno, Israel, que ocupa todo el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo, y como potencia ocupante persiste con el asedio al pueblo palestino a diario, negándoles sus derechos nacionales, asesinando civiles inocentes, deteniendo deliberada e injustificadamente, anexionando ilegítimamente territorios y construyendo asentamientos ilegales sobre ellos, impidiendo la libre circulación de palestinos dentro de su propio territorio. Los palestinos hemos aceptado establecer un Estado en el 22% de la Palestina histórica, territorio que fue ocupado en 1967, y que lo forman Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y a pesar de los asentamientos ilegales, judaización de la Ciudad Santa de Jerusalén y de la ocupación total del territorio, hechos que no aceptamos, seguimos apostando por la esperanza y por la paz, por el entendimiento y la cooperación, pero en dos Estados. Estas decisiones unilaterales no sirven a la paz ni conducen al fin del conflicto, respetar la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU es la única vía. Hemos solicitado varias veces celebrar una conferencia internacional de paz basada en el derecho internacional y con la participación de los países que lo deseen como mediadores, pero todavía chocamos con la intransigencia del gobierno de Netanyahu que sigue ocupando y construyendo ilegalmente en los territorios palestinos. En pro de la paz y en reconocimiento del esfuerzo de muchos hondureños de origen palestino que forman parte del tejido social, económico, político, académico y cultural es bueno reflexionar sobre esta decisión y colocarse en el lado correcto del derecho, de la justicia y de la historia.