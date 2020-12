Columnistas

onsejos sobran, tanto si se piden como sino. ¿Qué se debe hacer para sobrellevar los problemas originados por la pandemia en un tiempo en el que reunirse y celebrar ha sido lo previsto? Esa manía de andar diciéndole a los demás qué hacer y qué se espera de ellos se ha exacerbado en el aislamiento obligado. A gente que no han mostrado ni han tenido interés en hacerlo, les da por andar motivando a ser solidarios. Para ser mejores personas, dicen. Dan por hecho que el que ellos no lo hayan sido implica que los demás tampoco. Como si ya no fueran complicados estos tiempos, hay que atenderles las apariencias filantrópicas que, vaya casualidad, coinciden también con épocas electorales.

¿Cómo pasar las pascuas navideñas en paz y hasta alegría, una Navidad real, en estas circunstancias sui géneris? Como han debido pasarse y deberán pasarse siempre, entendiendo que lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Procurando que su Palabra viva en los corazones en estos días y en todos los días de años venideros e incidir en que así lo haga todo nuestro entorno. Sugieren, para empezar, que hay que evadir el consumismo y ahorrar para lo que viene, para las mayorías, nada halagador. Aunque se debiera aconsejar también sobre cómo evitar efectos negativos a los comerciantes y otros emprendimientos que no ofrecen artículos de primera necesidad pero que, igualmente, tienen colaboradores y, por tanto, la dependencia de numerosas familias. Si siempre ha habido que ser comedidos en todo, por principio, pero también por prevención para estar preparados ante la amenaza constante de tiempos aciagos como los que vivimos, no porque las dificultades sean desconocidas sino por esa incertidumbre que plantea el porvenir. Así que hay que ser pacientes y escuchar todos los consejos, vengan de quien vengan, pero acatar solo los que el sentido común indica. “Quien escucha consejo llega a viejo”. Sea bendecido nuestro país