El 15 de diciembre se publicó a nivel mundial el documento titulado “La próxima frontera, El desarrollo humano y el Antropoceno”, mediante el cual se actualiza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Antes de presentar datos correspondientes al IDH de 2010 y 2020, es necesario hacer algunas aclaraciones. El IDH clasifica a los países en cuatro grandes categorías: 1) Desarrollo humano Muy Alto; 2) Desarrollo humano Alto; 3) Desarrollo humano Medio; y, 4) Desarrollo humano Bajo. Así, Panamá y Costa Rica están en el primer grupo, mientras que las demás naciones centroamericanas en el penúltimo grupo: Desarrollo humano Medio. El último IDH no tiene en cuenta los desastres naturales y de salud ocurridos en 2020.

En general, se puede decir que entre 2010 y 2020 los países de América Central y Panamá han empeorado su lugar en el ranking de países contemplados en el índice mencionado; siendo El Salvador y Honduras los que muestran una mayor caída, y Costa Rica y Panamá los que prácticamente mantuvieron su lugar.

En 2010 el IDH para Honduras fue 106, para Nicaragua y Guatemala 115 y 116, respectivamente, El Salvador ocupó el lugar 90, y Costa Rica y Panamá las posiciones 62 y 54 en el correspondiente orden. En 2020 Honduras bajó al puesto 132, Nicaragua y Guatemala al 128 y 127, respectivamente, El Salvador cayó al lugar 124 y Costa Rica y Panamá ocuparon los puestos 62 y 57,

El IDH se construye con base en cuatro variables: Esperanza de vida al nacer. Años de escolaridad esperados, Años promedio de escolaridad e Ingreso Nacional Bruto per cápita, el cual en 2010 se expresó en dólares estadounidenses PPA de 2008, mientras que en 2020 en US$ PPP de 2017, por lo cual no son comparables.

Poniendo las cifras de 2010 entre paréntesis tenemos los resultados siguientes: Esperanza de vida al nacer 75.3 años (72.6 años); Años de escolaridad esperados 10.1 (11.4); Años promedio de escolaridad 6.6 (6.5); Ingreso Nacional Bruto per cápita US$ 5308 (US$ 3750). Estos datos nos permiten apreciar, que únicamente hemos mejorado en lo relativo a la Esperanza de vida al nacer y naturalmente en lo concerniente al Ingreso Nacional per cápita, ya que las otras dos variables experimentaron un estancamiento y

Lo anterior nos permite concluir que para mejorar nuestra posición en el ranking del IDH debemos realizar fuertes inversiones en el campo de la salud y la educación, para mejorar: Esperanza de vida, Escolaridad esperada y Promedio de escolaridad.