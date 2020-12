Columnistas

Las palabras nos evocan el mundo. Olvidamos que son espejo de la realidad, y no la realidad misma. Por eso las amamos y por la misma razón les tememos. Si viajamos en avión al día siguiente, evitamos a toda costa las palabras “accidente”, “muerte” y asociadas. Creemos que hay en ellas una especie de fuerza, de encanto. Pero también es posible que encontremos en las palabras el consejo que nos cambiará el día, la semana, el mes, el año o la vida. Son las únicas capaces de la mentira y la verdad. Las palabras pertenecen en realidad al mundo de las ideas, a una arquitectura social.

Por esa misma razón en los últimos años las luchas político-ideológicas han estado íntimamente ligadas a la palabra. Palabras que deben olvidarse, palabras que deben usarse, formas que hay que evitar, formas que deben preferirse. ¿Tiene sentido toda esa disputa?

En este año dos equipos de dos importantes ligas deportivas de los Estados Unidos han decidido cambiar sus nombres. Los Redskins de la National Football League (NFL) han pasado a llamarse provisionalmente Washington Football Team debido a que el término ha sido considerado peyorativo durante mucho tiempo. La petición de cambiar de nombre no es nueva. Y creo que es totalmente comprensible. Sin embargo, se desestima muchas veces la capacidad de revalorizarse que tienen las palabras. De pasar de ser despectivas a introducirse en la cultura popular y dejar de serlo y viceversa.

Lo mismo ha sucedido con los Cleveland Indians de la Major League Baseball (MLB), quienes también han anunciado que cambiarán de nombre por las mismas razones que los Washington Redskins. Y de nuevo, no me parece que esté mal, pero sí se corre el riesgo de pasar por alto que las palabras y sus significados no son unidireccionales, tienen varios caminos. También es cierto que hay todo un cuerpo semiótico de las prácticas de los aficionados de los equipos que justifican la decisión que han tomado.

Lo que ha sucedido, por ejemplo, con la palabra “ayudar”, cuyas discusiones en redes sociales parecen no tener fin, es que se le ha dado una connotación tan negativa a una palabra que tiene un significado y una intención tan benevolente. No recurriré a definiciones del diccionario porque si se toman la tarea de revisar se darán cuenta de lo escueta que es la propuesta del Diccionario de la Lengua Española.

Se ha dado a entender en esta discusión que un hombre no puede usar la palabra “ayudar” para referirse a la cooperación en las tareas del hogar. Sin duda alguna es mazazo al significado de la palabra, y en todo caso, al poder de resignificarse: evolución tan natural en las palabras. Se ha dado entender que usarla es una especie de negación de la responsabilidad del hombre en el quehacer del hogar.

Lo cierto es que con lo flexibles que son los significados y las referencialidades no es posible afirmar que quien diga “ayudé a mi esposa” lo está haciendo porque cree que no debe hacerlo y, sin embargo, lo hace. Tampoco se puede afirmar lo contrario. Entonces, ¿cuando ayudamos a los damnificados de un desastre natural debemos entender que no nos corresponde hacerlo? Todo lo contrario, es parte de la corresponsabilidad social.

Lo importante, entonces, son los hechos. Lo que sucede o no. A partir de los hechos, las ideas y las palabras (en ese orden) serán normalizadas y purificadas. No al contrario.