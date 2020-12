Columnistas

El viejo pascuero de mejillas encantadoras ya no viene del polo norte, sino de los oscuros pasadizos de la justicia que le pone alfombra desde un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, quien con su barba blanca no puede esconder la risa de burla, dando abrazos y regalos a sus nietecitos, declarando absolución total de responsabilidad penal a los 14 exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



Por eso les urgía el Código Penal de la Impunidad, para que el viejo Santa viniera orondo y morondo a repartir las pascuas a los exfuncionarios acusados por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado, en el caso: «Licitación fraudulenta del Seguro Social», presentado por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), con asistencia de la también desmantelada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).



Toda una estructura armada y acolchonada para darle cabida a una red de impunidad hecha a la medida de sus corruptos, mismos que hicieron el trabajo sucio de las campañas políticas y drenaron hasta el último centavo para financiar a sus líderes; estos nunca olvidan y pagan el favor con creces en el orden de la cadena del delito, que, como código de la mafia, jamás se debe reventar, porque el dinero y la perversidad son sagrados. Son sangre de compinches y matarifes que acomodan todas las leyes en perfectos eslabones para poder escalar al poder y nunca bajar de él, porque si hay algo que definen bien, es la organización delictiva para soportar todos los vendavales opositores y de coaliciones contra ellos; el poder lo defienden desde abajo y sus amigos, presos o no, siempre serán piezas exactas y precisas en el engranaje del saqueo y codicia de la política que ellos asumen como primera bandera de «lealtad» en la cúspide del robo, lo demás es ganancia y mucha ganancia.



Santas pascuas pues, con las resoluciones del Poder Judicial, el que amparado en el nuevo Código Penal, ha puesto en libertad a toda una cuadrilla de funcionarios ligados a la corruptela, bajo los villancicos de un Poder del Estado que les celebra y otorga medidas que solo favorecen a la corrupción como semilla de los frutos de un marco jurídico que fue defendido a capa y espada por el oficialismo para favorecer a los secuaces. Desde luego, al margen de la ley y la Constitución.



El San Nicolás de los poderosos les deseó feliz Navidad a todo el trineo de la ex junta directiva que movió más de 600 millones de lempiras del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), mismo que terminó en una escandalosa deuda, además de 900 millones de lempiras, acciones prohibidas por el artículo 58 de la Ley del Seguro Social y que causaron un perjuicio económico a los derechohabientes, desestabilizando la cobertura y poniendo en riesgo las necesidades de los pensionados que ni pastillas tienen para aliviar la mentira de un sistema colapsado por la robancina de esta plaga que arrastra a Honduras, bajo el lodo, la miseria y la burla descarada de los jueces que dan esa puñalada certera en las espaldas de un pueblo que les paga para que lo asesinen.



Ni el coronavirus, ni el "cubrebocas" que les cubre los ojos los detendrá, pues pasarán la mejor Navidad del mundo en sus casas arropadas de confort, sin frío, ni hambre, con regalos neón y banquetes servidos en la plata de sus vergüenzas, frente a la chimenea de la conciencia, donde arden las últimas páginas de la Constitución; con las luces siniestras de la "dura lex" y en la esquina oscura, el arbolito con la justicia de ornamento, coronada por la estrella que brilla en lo alto, bajo el niño de porcelana que representa al hombre más honrado del mundo, quien para ellos, solo es un adorno de esa mansión que debió ser la cárcel de por vida.