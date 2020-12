Columnistas

Por lo general, uno se deja llevar por el tema político del día, por la crítica puntual o, en su caso, por la defensa tenaz de lo que muchas veces resulta ser indefendible. En esta ocasión, con el ruego a mis lectores de que tomen este artículo como invitación al análisis y reflexión serena y no como un ataque a nadie que no esté de acuerdo con mi punto de vista.

Hace muchos años, por recomendación de médicos del Hospital Escuela, se logró que autoridades municipales prohibieran la venta de pólvora de todo tipo. Esta iniciativa logró el apoyo de muy pocas municipalidades, pero no triunfó, porque a partir de la prohibición, los habitantes en las ciudades, retando a sus autoridades, fueron incrementando la quema de pólvora, prendiendo explosivos cada vez de mayor potencia, con grave peligro para niños, jóvenes y algún adulto desprevenido. Los famosos y tenebrosos morteros, por no existir normas de producción ni de vigilancia, han ido adquiriendo dimensiones alarmantes que deben regularse. El grupo de jóvenes médicos de la Unidad de Quemados del HEU cumplieron su misión de prevenir lesiones deformantes, dedos mutilados y quemaduras de alto grado, que ellos deben atender en fiestas decembrinas; sin embargo, las autoridades, a mi juicio, escogieron una solución que el tiempo ha probado estar totalmente equivocada. Pretender, por la fuerza, desaparecer una costumbre milenaria de celebrar festividades religiosas o cívicas quemando pólvora es nadar contra una corriente de un río embravecido. Los hondureños tienen cientos de años de celebrar navidades con tamales, montucas, rompopo, mixtela, posadas, villancicos, guaro, así como torrejas y dulces variados.

Pretender prohibir cualquiera de estos alimentos o bebidas por las consecuencias que la ingesta excesiva de ellos puede provocar es una quimera. La abundancia de estas delicadezas representa el éxito o fracaso de las fiestas; pero el broche de oro, lo que mide el habitante, indistintamente de su poder económico, escolaridad o religión, es el grado del estruendo que producen los cohetes a medianoche, en todas las ciudades; cuenta también el tiempo que duran esas explosiones. Cada año, la explosión de cohetes y cohetillos, y las luces artificiales, son parte de la alegría de la Navidad y contrario a lo que cualquiera pueda pensar, estas manifestaciones siempre superan al año anterior, no importando lo que se diga sobre la crisis económica. Me pesan los niños quemados, culpo de ello a padres irresponsables; sin embargo, también preocupa esas grandes cantidades de pólvora decomisada y su posterior quema. Pienso en los pequeños comerciantes que cifran esperanzas en las ventas de Navidad. Se enjaranaron con prestamistas sin poder cumplirles, les son arrebatadas sus esperanzas de recuperar parte de sus perdidas del año, pasando sus niños al batallón de hambrientos. La verdad: los niños o adultos quemados por cohetes en Navidad es diez o más veces inferior a las graves lesiones durante el año por agua hirviente, café caliente o frijoles de la olla. El único camino correctivo es educar al pueblo, se gastan enormes cantidades en pretender reprimir parte de nuestra cultura, invirtámosla en educar para generar una cultura de prevención. Las costumbres arraigadas en los pueblos no se modifican con imposiciones. Feliz Navidad con cohetes, pero sin quemaduras.