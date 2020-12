Columnistas

¡Vamos a salir adelante! Como siempre, ni los huracanes, ni los gobiernos incompetentes, ni la tuerce de dirigentes megalómanos que a veces nos ha tocado, o peor, nos hemos dado, lo impedirán. Así nos lo remachamos una y otra vez, como si a punta de repeticiones termináramos condicionando el comportamiento. El propio y el ajeno. Porque es sorprendente como a pesar de aquellos y de nuestras carencias, del analfabetismo, de la corrupción y la des cultura, agravados por las dificultades generadas y por generar en la pandemia, trabajamos y confiamos en que la situación mejorará y conjuraremos todo mal, con el esfuerzo y talento que nos caracteriza a la hondureñidad. La iniciativa privada micro, pequeña y mediana empresa son emblema de tesón. Innumerables emprendimientos surgidos en esta crisis sanitaria, crisis socioeconómica, tendrían que ser sistematizados para volverlos sostenibles y ya en la formalidad continúen creando empleos y riqueza. Tal una de las líneas de servicios disponibles para los emprendedores en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT). El entorno adverso no ha impedido, más bien ha sido acicate para que este eficiente órgano gremial cumpla una función social más allá de su deber. La burocracia, al fin, no distorsiona los objetivos para los que fue creada una institución. El soporte constante y la capacitación intensiva para numerosos empresarios sean o no sus afiliados, significan desde ya una mejora en sus circunstancias familiares y se verán reflejados en índices desarrollo humano en próximos años. El apoyo técnico gerencial de primer nivel de la CCIT es ofrecido por sus magníficos colaboradores con generosidad a cualquier interesado con espíritu de superación, que busque aprovechar la oportunidad que da la adversidad. Loable labor que merece ser destacada y reconocida como ejemplo de lo que debe ser la actuación de los gremios. En tiempos en que es en la iniciativa privada en la que se funda la esperanza, de que en efecto, ¡vamos a salir adelante!