El mundo de las redes sociales es bastante absurdo y surrealista. Conste que si uso dos adjetivos que alguien descuidado podría confundir es porque tengo claro que son independientes y, en este caso, complementarios. Si le preguntamos a cualquier persona, que no tenga intereses comerciales o profesionales, para qué publica en las redes sociales, es posible que no pueda defender su idea con un argumento lógico. Subir una foto, un estado, un comentario, compartir un enlace es básicamente un delirio.

Y como hay cada vez más personas activas en las redes sociales, podemos decir que vivimos en un delirio constante y creciente. Podemos pensar que esto no puede dar como resultado otra cosa que no sea una masa social altamente polarizada. Recordemos que el objetivo de las redes sociales es tenernos el mayor tiempo posible adheridos a una pantalla (no diré si es bueno o malo, porque no es el objetivo), así que poco a poco los contenidos que nos aparecen en las redes son más parecidos a lo que nosotros pensamos o nos gusta creer que pensamos. Eso nos lleva a no cuestionar y de nuevo, al delirio.

Encontramos en ellas a una comunidad que piensa igual que nosotros. ¡No estamos solos e incomprendidos en nuestras ideas! Falazmente se puede creer, entonces, que solo por esa razón nuestro pensamiento es correcto o, incluso, el correcto. Y se va desde temas banales hasta los más cruciales.

Aparentemente, según lo dicho, ya no existen las mayorías silenciosas. ¿Podemos hablar de una mayoría ruidosa? Pues yo creo que no. Para explicarlo necesito clasificar a las personas en por lo menos dos categorías. Los polarizados y los seguidores de estos. Los polarizados son la minoría ruidosa de siempre, que justamente se hacen tan notorios por lo polémico y radical de sus posiciones. Y luego, están las personas que los siguen, que en algunas ocasiones sí tienen ideas afines, pero no posiciones tan radicales.

El ruido lo hacen apenas unos pocos, y los demás son solamente el eco. Por esa misma razón es que las encuestas electorales han comenzado a fallar. Hay una falsa percepción en el ambiente. Los populares no son tan populares. Es solo que las minorías son ahora mucho más ruidosas, porque tienen caja de resonancia, y las mayorías aun más silenciosas, porque repiten.

Cualquiera puede hablar en nombre del pueblo, pero no cualquiera es la voz del pueblo. La mayoría de las veces las personas no saben en qué creer (de ahí el silencio y la repetición). Y es mucho más difícil creer en alguien o en algo cuando todo está tan polarizado, porque usualmente nadie quiere irse a los extremos, aunque como ya lo expliqué, esos extremos se repliquen una y otra vez. Y creo que a nadie se le puede culpar de no saber en qué creer.

Es más o menos lo que les pasa a muchas personas cuando tienen que elegir una carrera, solo en raras excepciones un joven estudiante está seguro de lo que quiere hacer profesionalmente el resto de su vida. Y hay mucha presión al respecto. Luego eligen, a veces bien y a veces mal. E incluso cuando eligen mal se construyen una narrativa de afecto a su quehacer profesional. No se nota el error.

Quizá es una carga demasiado pesada tener no solo una opinión sino una posición para absolutamente todo. Tal vez en eso radica tantas malas elecciones e ideas sin ningún fundamento. La única postura importante es estar a favor del bien de todos.