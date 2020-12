Columnistas



El Día de la Salud Universal se celebra a nivel mundial el 12 de diciembre, y marca el llamamiento al movimiento por la salud universal, para asegurar que todos y todas, tengan acceso a servicios de salud de calidad, cuando y donde lo necesiten, sin exponerse a dificultades económicas y con intervenciones basadas en la atención primaria de salud, que les permitan tener una vida sana para su desarrollo y bienestar humano.



Este año, el tema central es "Salud para todos y todas: protejamos a todas las personas" para avanzar hacia la salud universal de una manera resiliente en el contexto de las emergencias de salud que acosan al mundo. En este escenario de retos múltiples, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha liderado la renovación de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) en las Américas, basadas en el concepto de que la acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, es la que permite proteger y mejorar la salud de las personas, bajo este enfoque, no debe entenderse solo como la responsabilidad del Estado, ya que el ámbito de la salud pública va más allá de las tareas propias del Estado y no abarca todo lo que el Estado puede hacer en esta materia.



Las FESP abarcan, entre otros aspectos de salud pública: el seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud; la vigilancia, investigación y control de riesgos y daños; la promoción de la salud; la participación ciudadana; el desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión; el fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización; la evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios; el desarrollo de recursos humanos y su capacitación; la garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos; la investigación y reducción del impacto de las emergencias sanitarias y climatológicas en la salud.



La pandemia de la COVID-19 en curso y otras emergencias de salud, han demostrado que los sistemas de salud desiguales y fragmentados que no satisfacen las necesidades de la población en tiempos normales tampoco pueden abordar eficazmente las necesidades de salud durante las epidemias y otras emergencias de salud. En este contexto, se requiere revisar las herramientas existentes para que los países puedan disminuir las brechas en el acceso y la cobertura de salud y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordando que la Salud Universal es un eje transversal a todos los ODS en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.



Este año, debería servir como un parteaguas para la reestructuración de los sistemas de salud colocando a la salud universal como la misión a alcanzar, pensando solamente en el derecho soberano de las personas a contar con servicios de salud accesibles, dignos y sin dejar a nadie atrás.