La bienvenida que le dieron al comandante almirante, Craig Faller, en su visita a Honduras para discutir temas seguridad entre Estados Unidos y Honduras, bajo los esfuerzos regionales de poder combatir a los traficantes ilícitos, fue un balde de agua de burla y torpeza de las autoridades al derogar la ley que prohibía dos hombres a bordo de una motocicleta, cuyo espíritu de aquella norma, aprobada en el 2012, era evitar los asaltos y el sicariato.

Aparte de eso, el asaltó a un banco con armas de grueso calibre, transmitido casi en directo por las cámaras de seguridad, después de una matanza más contra cinco personas en una zona de Tegucigalpa. Esto como la antesala de lo que se viene en un país devastado por la pandemia, por dos huracanes que soterraron toda la producción y la débil economía, encima, un lodazal de corrupción, en donde se reparten las cartas de libertad como naipes, además de un desempleo paralizante, de la migración forzada, la calamidad, la tragedia y la miseria.

Todo se junta como en un macabro festín, mientras en los salones del poder celebran el carnaval de política electora, donde la caza de votos pasa por encima de la sangre de miles de víctimas por la inseguridad, visto que no hubo piedad ni razonamiento para glorificarse con la delincuencia y según ellos, para beneficiar a la población desde ese Congreso Nacional que es un nido víboras, alzando la cabeza política para negociar las posiciones que estarán en juego dentro de las próximas elecciones; a su vez, se trata de un establecimiento en donde su afán demagógico, se basa en una nueva ley para derogar el decreto que prohíbe que dos hombres se transporten en una motocicleta, pero esa nueva normativa no tiene nada que ver con la Ley para la Disposición de Vehículos Decomisados Relacionados con Hechos de Tránsito, Delitos y otros de Interés Investigativo, misma que se instituyó con el fin de establecer un sistema efectivo de aseguramiento, conservación, utilidad probatoria, devolución y subasta de autos decomisados en el país.

Pero estos diputados, en su desatornillado cerebro de legisladores, lo que más bien provocaron en esta derogación del Decreto Legislativo n.º 91-2012, fue que se desataran protestas en redes sociales y en diversos sectores del país, ante el temor de que se incremente la violencia y la delincuencia. Claro está que esta medida es contraproducente y que la hayan retirado, porque en la mayoría de las muertes violentas por sicariato, por control de territorio, maras y pandillas o saldos de cuentas criminales se usa la motocicleta para cometer sus hechos violentos y son los hombres los que tienen la destreza de andar en ellas y de manejar armas de fuego con frecuencia para matar y robar, ya que se pueden escapar de la escena del crimen con mayor rapidez. Pero como la habilidad de razonar no anda en moto, estos diputados no se ponen a pensar que la criminalidad en el país ha aumentado desde el 2011 y en Honduras se siguen teniendo las tasas más altas de Centroamérica en materia de delincuencia.

Entonces, de sobra sabemos que para cometer estas actividades ilícitas muchas veces se cometen por parte de hombres a bordo en motos, aunque en reiteradas ocasiones, se da por parte de dos legisladores encaramados en una curul.

Casi siempre se salen con sus «ideas» de bisutería, pero esta vez, la presión social los hizo retroceder y el Congreso Nacional reconsiderará y mantendrá la prohibición en los departamentos establecidos dentro de la ley antes citada, por instrucción del presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, quien en la próxima convocatoria se presentará y discutirá una moción de reconsideración al acta de la sesión anterior, para dejar sin efecto la reforma que se aprobó a esa chabacanada que elimina la prohibición de que dos hombres se movilicen en una moto y para que de paso, pronto se quede sin efecto la ley política, en donde varios de esos elementos que levantaron la mano, como sicarios de la mentira, también se caerán de la moto.