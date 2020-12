Columnistas

Mi abuela recuperó la “normalidad” en su vida, después de “la llena del 32”. Entonces, la gente de Comayagüela no bautizaba huracanes y tormentas, pero el año en que acaecían marcaba sus remembranzas por siempre. Igual fue para los sobrevivientes de Fifí en 1974: bastaba conversar con un nativo de la zona norte para atisbar al fuerte impacto que tuvo en ellos. Para el resto quedaban estadísticas, fotos en diarios e incontables puentes Bailey, cronistas fieles de la destrucción.

El Mitch, más cercano en la retina y en la piel, dañó a todo el país y a casi toda su gente. Muchas personas apenas salvaron la vida y lo poco que tenían puesto, mientras otras no tuvieron esa fortuna. Su tragedia fue la antesala de un breve y esperanzador período que inició con rudeza ese 1998 y cerró de igual manera en 2009. En 1998 el país fue azotado por un ciclón del Atlántico, al igual que en 1974 y veinte años antes con la tormenta tropical Gilda de 1954. Cada vez, el país recibió ayuda internacional para levantarse, generando expectativas de reconstrucción y cambios. Quizás por la ruina y desolación compartidos por casi todas las regiones del país, se presentó una oportunidad inédita para lograr un salto cualitativo como nación, pues -al menos temporalmente- se experimentó una unidad de sentimientos y propósito entre distintos sectores, condiciones indispensables para el logro de grandes proyectos colectivos. Sin embargo, la persistencia de contradicciones estructurales, la voracidad clientelar y la falta de visiones compartidas se sumaron a la incapacidad de superar el egoísmo elitario, los discursos panfletarios, la megalomanía, el sectarismo y la corrupción, tirando por la borda no solo las buenas intenciones, ideas y voluntad de buena parte de una generación brillante y comprometida, sino la confianza y buena fe de una comunidad internacional solidaria y en bonanza, características difíciles de conjuntar nuevamente.

La historia se repite a sí misma: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Citar al filósofo de Tréveris no es desatinado cuando con las tormentas Eta y Iota se asiste a una repetición (¿esperable?) del ciclo meteorológico que una vez más pone de rodillas a nuestra humilde parcela. La privilegiada posición geográfica del país se nos revela con facetas paradójicas y desafiantes, capaces de hacer mesar sus cabellos a los mejores estrategas y planificadores de la tierra. Cada dos décadas, más o menos, el país acoge diluvios, sin arcas ni arcoíris esperanzadores y, contrario a la historia conocida, no se lleva a las iniquidades y sus autores. Si no podemos hacer nada para controlar la recurrencia ciclónica, al menos podemos acabar los tropiezos con las mismas piedras y sumar estas a las nobles plomada y mortero para construir diques nuevos y firmes que domen las aguas; eso sí, abandonando antes, por siempre y para siempre la maldita costumbre de lapidarnos con ellas los unos a los otros.