El huracán Eta llegó a Centro América el mismo día en que Trump perdía las elecciones en Estados Unidos -3 de noviembre- como una singular ironía entre un fenómeno natural que genera muerte, pobreza, emigración, y un dirigente mundial que abomina de los inmigrantes, anima la xenofobia y condena a los países empobrecidos.

Dos semanas después -16 de noviembre- el huracán Iota tocaba tierra en Nicaragua, el mismo día en que Trump publicaba un tuit declarándose ganador, a pesar de los resultados irreversibles que le daban a Joe Biden un triunfo abrumador; ambas noticias ocupaban los espacios informativos.

Entre los escombros, aquí se siguen contando los daños de esos dos inesperados meteoros, y pasará un rato hasta que concluyan los peritajes, pero visto grosso modo, calculan que hasta tres millones de hondureños salieron afectados, algunos tenían poco, pero era todo, y lo perdieron.

Ellos, que ya estaban mal antes de los huracanes, tenían una brújula desesperada que solo apuntaba hacia el norte -Estados Unidos- sin apenas pensar en los despiadados sacrificios que sufrirán en el abyecto camino, que invariablemente incluyen hambre, sed, frío, agotamiento, desvelo, insomnio, maltrato, estrés, muchas posibilidades de asalto y secuestro, y un altísimo riesgo de muerte.

Algunos que ya intentaron al fallido viaje -o caravana-, ciertos que estaban pensándolo, y otros que tenían dudas, están conociéndose en los albergues, agrupándose entre familias que no se habían visto antes, identificándose entre los destrozos, coincidiendo en las pobrezas y juntando ánimos para largarse.

También estaban pendientes de las elecciones estadounidenses; malquieren a Trump, porque saben de su muro infranqueable, sus coercitivas leyes de extranjería, el abuso policial fronterizo, la persecución implacable contra los sin papeles, la separación forzosa de niños de sus padres, y de llamarlos “inmigrantes de esos otros

países mexicanos”.

Biden no parece tan amenazante, incluso anunció mandar al Senado un proyecto para tratar de regularizar la situación de 11 millones de indocumentados; eso no significa que tengan brazos abiertos para los que quieran llegar ahora. No podemos olvidar que fue vicepresidente de Barack Obama, en el gobierno que más personas

ha deportado.

Pasados los huracanes con su huella de dolor y destrucción todavía tenemos entre nosotros el coronavirus, con su marca de desastre también. Será imposible hacer la colosal reconstrucción nacional con los restos del naufragio, precisamos del apoyo internacional, para que nadie tenga que irse, nadie quiera irse.

Hasta hoy, las tragedias juntas solo presagian la huida. El desarrollo, la prosperidad, transparencia, salud, educación, trabajo, justicia, seguridad, serán las mejores piedras para construir el muro que evite la emigración masiva