Mi cuñado, Mario Ramón Espinoza Posas, cincuentón, murió hace más de tres años de un cáncer pancreático; doctor en medicina general, a quien todavía, mucha gente le recuerda con alta estima, porque era un ser especial con todo mundo. Mi hermana era propietaria de una farmacia ubicada en el centro del pueblo, la cual vendía mucho -antes de que vinieran las corporaciones de medicamentos- y mi cuñado, a quien pocos le conocían por su nombre de pila, sólo por Quico, desde que jugaba maules y peleaba a puño limpio desde el jardín de niños.

Gran jugador de fútbol en el colegio y la universidad. Se ufanaba de que despreció su incorporación al Olimpia y a la selección nacional de balompié. Ya casado, sus historias fueron conociéndose a nivel de amigos. No cobraba consulta a los parroquianos que asistían en busca de medicina en la farmacia de su esposa. El consultorio lo tenía en un cuartito al lado de la farmacia, donde con estetoscopio colgado en sus hombros, atendía a cada persona. Su turno lo tenía por las noches en el hospital del pueblo, de seis a seis, incluyendo las navidades y cada Semana Santa. Eso sí, era malhablado -le brotaban hasta por la piel las boconadas y a nadie le llamaba por su nombre sino por su apelativo- pero sin ofender, por lo cual su tono no era ofensivo sino casi de camarada. Viajó con su mujer a Europa. Una segunda o tercera vez ya en compañía de su pequeña hija, ahora una señorita. En una ocasión, relatando su viaje, dijo que había hecho gárgaras con agua del río Sena, indicándolo con sentido metafórico, pero un chusco le dijo que al mismo caían las aguas negras. Una andanada de “malas palabras” recibió el amigo de parte de Quico. Le gustaba ser el muchacho de la película, especialmente cuando estaba con un grupo de amigos. Antes de padecer de diabetes -enfermedad que supo esconder, como lo hace mucha gente de este pueblo, que no les parece bien que otras personas sepan de su mal- y de su agudizamiento de salud, le encantaba el consumo de cervezas, y whisky en Navidad. De joven a edad de los cuarenta solía amanecer. Siempre andaba en la bolsa de su camisa una panita de Vick Vaporub para untarse en cada agujero de la nariz y, a menudo, arrojaba gargajos a su lado derecho o izquierdo, donde estuviese sentado, sea bebiendo cerveza o reunido con amigos, estos se mantenían pendientes de que no les cayera en los zapatos o en el pantalón su porción respectiva. A lo que más le temía era a personas que portasen armas de fuego, sea pistola o fusil. En una ocasión, unos tipos armados, subidos a la paila de un pick-up, disparaban sus armas mientras recorrían a alta velocidad las calles del lugar. Al pasar por enfrente de su casa -estaba sentado en la acera con tres personas más- entró corriendo para hacer una llamada telefónica a la Policía -no había celulares todavía-. Al denunciar el hecho, un policía le contestó, con una voz que provenía como si el tipo estuviese dentro de un cajón, indicándole que “por aquí acaban de

pasar”. (continuará).