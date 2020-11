Columnistas

Eta nos tomó sin abrigo, desnudos, tapándonos con una mano por delante y la otra por detrás, porque como país no aprendimos las lecciones que nos dio el huracán Mitch que arrasó con la infraestructura y la vida de miles de compatriotas que murieron ahogados, otros desaparecieron y la economía quedó por los suelos. ¿Por qué las comunidades quedan incomunicadas? Los vados y puentecillos que se hacen solamente son bojotes de varillas y cemento con forma, no cumplen las normas de ingeniería porque se construyen por el camino real por donde se ha circulado por años y los ingenieros no buscan el punto geográfico donde las aguas torrenciales no vayan a afectar la estructura, porque muchas veces hay que desviar carreteras y no se hizo presupuesto para ello, porque tampoco se hacen puentes de alta calidad donde sus estructuras resistan los embates de las aguas, construcciones con pilares de tajamar para el desvío de las correntadas, un ejemplo claro de cómo se construye un puente de mala calidad es el puente sobre el río Goascorán en la Costa de los Amates, mientras el puente Carías o 12 de Julio, que es el nombre real ubicado entre las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela sobre el río Choluteca, sigue resistiendo los embates de las inundaciones producidas por muchas tormentas ciclónicas después de más de ochenta y dos años de haberse construido. Otro ejemplo de lo pésimo de la construcción de puentes es el que donó el gobierno de Japón en la ciudad de Choluteca, los ingenieros japoneses construyeron la parte principal, mientras que el Gobierno de la República de Honduras construyó las cabeceras, que fueron destruidas durante el huracán Mitch y la infraestructura hecha por los japoneses permaneció intacta. Se estructuró el proyecto de construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el río Ulúa en el departamento de Santa Bárbara. Estaba concebido como un proyecto de usos múltiples que, además de la generación de energía eléctrica, tendría como beneficio adicional el control de inundaciones provocadas por las fuertes crecidas del río, como la irrigación de plantíos, disminuyéndose así los daños en las zonas bajas del río, donde se encuentran ciudades importantes como San Pedro Sula, Choloma y El Progreso. Los sitios donde se ubicarían estas represas se conocen como Los Llanitos y Jicatuyo más los funcionarios pidieron coima a Odebrecht y el proyecto quedó solo en papeles, aunque sepamos que necesitamos de estos proyectos como nación no hacemos nada. Los bordos a orillas de los ríos son medios de contención de crecidas, más el tiempo nos ha demostrado que las construidas han sido como papel higiénico, con las primeras correntadas estos fueron destruidos. Las viviendas en lugares de riesgo pululan como enjambres a las orillas de ríos, quebradas, mar, las crecidas de estos elementos desbaratan las casuchas que han sido construidas con tablas de orilla, un poco de materiales de concreto, sin embargo, estas casuchas son el hogar de miles de familias, donde tejen sueños, esperanzas, ilusiones, donde se conciben hijos, donde hay una o miles de historias que contar, pero son considerados desechables porque no tienen recursos para pagar una vivienda digna. El proclamado proyecto de pavimentación de carreteras que comunican con los diferentes municipios quedó solo en alharaca, las comunidades quedan aisladas porque el mantenimiento de estas vías es exiguo, los pavimentos asfálticos son capas de unos cuantos centímetros que con el paso del tiempo se deterioran, dejando peligro para los motoristas que han provocado catástrofes viales por evitar los cráteres que se forman en las carreteras. Muchos deslizamientos de tierra en las carreteras interurbanas se dan porque no hacen terrazas en las faldas de las colinas que fueron partidas en dos, se talan los bosques circundantes y la erosión provoca que las aguas no sean retenidas en las raíces de los árboles y el flujo de lodo y agua junto con grandes rocas caigan en las carreteras provocando muertes u obstrucciones. Eta nos desnuda al no tener los albergues listos con alimentación, agua, medicamentos, camas, nos desnuda cuando se sigue permitiendo la construcción de viviendas en lugares donde el deslizamiento de tierras es normal, nos desnuda cuando no tenemos las lanchas listas en los lugares inundables, nos desnuda la pobreza de proyectos de canalización de ríos y quebradas, nos desnuda cuando los mercados se inundan porque la basura es echada en los tragantes de agua y esta taponea los drenajes, nos desnuda cuando los altos funcionarios que están en la Comisión Permanente de Contingencias han sido reemplazados como naipes porque se ven comprometidos en actos de corrupción, cuando los alimentos son distribuidos solamente por afines al partido en el poder y mucho de estos se desvían a bodegas privadas. Nos desnuda porque no actuamos con la celeridad del problema porque si Juan no baja el dedo, el problema sigue.