Nacido en una familia conformada por una oriunda de Comayagüela y un nativo de Tegucigalpa, crecí escuchando historias sobre ambas ciudades, que entremezclaban narraciones antiguas de épocas festivas, vecindades entrañables y gratos recuerdos, junto con las de asonadas, guerras civiles y calamidades. Entre estas últimas tenía un lugar la que había experimentado mi abuela materna, precisamente en 1932, cuando salvó la vida junto con sus seres más queridos durante la inundación de ese año en Comayagüela. Hasta el fin de sus días -falleció casi de noventa años- nunca dejó de lamentar cómo había perdido todas sus pertenencias, siendo las más preciadas su diploma de normalista, correspondencia y fotos familiares. El impacto personal de este evento fue tan traumático que siempre que llovía a cántaros, ella temblaba y comenzaba a orar sin cesar. Por ella supe que el río Choluteca, casi sin agua durante todo el año, podía causar mucha destrucción. El 19 de septiembre de 1974 cumplía yo seis años. La fecha se quedó grabada en mi memoria por la incesante tormenta que veía caer al otro lado de la ventana de la sala de nuestro hogar. Como todo infante, esperaba la llegada de mi cumpleaños, pero ese día no hubo celebración y el ambiente era triste. Recuerdo perfectamente, el patio frontal y la calle anegados; era de mañana y estaba en casa, así que no había asistido a la escuela. Las portadas de los periódicos que llevó papá en los días siguientes le dieron contexto a mis memorias pues pude darme cuenta que un lugar llamado Choloma había sido destruido por el huracán Fifí y que habían muerto muchas personas. La experiencia hubiera sido ajena y lejana, de no ser porque vivíamos al lado de la colonia El Prado y ahí varias casas de amistades se habían inundado y dañado también. No fue sino hasta 1998 que entendí bien a qué se refería mi abuela cuando decía que el río Grande era peligroso. Ese año, el huracán y tormenta tropical Mitch arrasaron con casi la totalidad del país y, de nueva cuenta, se sumaron historias al anecdotario familiar, como la milagrosa supervivencia del tío Miguel Alfonso, quien habita en la primera avenida de Comayagüela y que se salvó por poco de ser una estadística más de esa tragedia nacional. Él despertó durante la noche del viernes de la llena, cuando el agua empapó la cama en que dormía y entonces trepó a un muro interior para no ahogarse. Nosotros respiramos aliviados, pero no fue igual para muchas otras familias que lo perdieron todo, entre vida, querencias y propiedades. Mi hermano Eduardo, por ejemplo, perdió la casa en que creció y el vehículo en que aprendió

a conducir.

La experiencia de las últimas semanas con los huracanes/tormentas Eta e Iota, con su propia angustia e incertidumbre, me han hecho pensar cómo estos eventos pueden dejar una marca indeleble en la mente de una persona, pero también en el imaginario de un pueblo. Compartiré mis reflexiones sobre ello, en las próximas entregas de esta columna. (continuará).