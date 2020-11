Columnistas

Para el Banco Mundial (BM), quienes perciben abajo de $5.50 al día son “pobres”; los que reciben menos de $3.20 diarios son “muy pobres”; y, los que obtienen hasta $1.90 por día son “extremadamente pobres”.

¿Entre nosotros qué sucede?

El Banco Central de Honduras (BCH) estima que el ingreso nacional per cápita en dólares durante 2019 ascendió a US$ 2,128.0; sin embargo, como esta cifra es anual, al convertirla en dólares diarios se reduce a US$ 5.83, monto que está muy cerca de la clasificación de pobres

del BM.

Debemos agregar que Honduras superó el umbral de pobres del BM únicamente en 2017, 2018 y 2019, ya que los años anteriores se ubicó por debajo de los US$ 5.50 diarios (US$ 2.62 en 2001, US$ 4.16 en 2008 y US$ 5.32

en 2016).

Excluyendo el 2020, en los diez últimos años el ingreso nacional per cápita en dólares ha crecido en promedio

3.11% anual.

Aplicando la “regla del 70”, consistente en dividir dicho número entre el valor porcentual de cualquier variable, estimamos que se necesitan 22.5 años para que el ingreso nacional per cápita se duplique.

Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al dividir a las personas ocupadas en cinco grupos (quintiles) resulta que en 2019 el primer quintil recibía un ingreso per cápita de US$ 0.60 diarios, el segundo US$ 1.69 al día, el tercero US$ 3.06, el cuarto US$ 5.16 y el quinto US$ 13.21 por día.

Observamos que solamente el último 20% de las personas ocupadas queda fuera de la clasificación de pobres del BM, mientras los dos primeros se tipifican como extremadamente pobres.

Con todo, dado que el ingreso nacional per cápita según el INE pasó de L 3,365.0 en 2018 a L 3,563.0 por mes en 2019, lo cual implica crecer de US$ 4.60 a US$ 4.75 por día, seríamos clasificados como pobres por el BM.

Las cifras del INE también muestran que en 2019 el 65.4% de las personas ocupadas percibían menos de un salario mínimo, con un ingreso promedio de L 3,704.0 al mes, lo cual equivale a US$ 4.93 diarios, mayor a los US$ 4.36 de 2018.

Nuevamente el BM nos clasificaría como pobres.

El corolario de todo lo anterior es que Honduras necesita aumentar el ingreso nacional a tasas anuales de por lo menos el 6.0% para lograr que el mismo se duplique en 11.7 años; sin olvidar que el crecimiento debe ser “verde, sostenible y equitativo” (Mazzucato) para que las personas se beneficien y puedan conservar la naturaleza como un patrimonio nacional