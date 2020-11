Columnistas

El Costo de la Democracia, con este título el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha dado a conocer un trabajo orientado a explicar los problemas derivados de los procesos electorales. En su parte introductoria hace un señalamiento refiriéndose a los gastos de los mismos, diciendo que ha sido una constante la falta de planificación presupuestaria, lo cual queda demostrado en una débil asignación de fondos en los últimos presupuestos aprobados a las instituciones encargadas de desarrollarlas, esto ha representado una sobre ejecución al finalizar el año fiscal, anomalía que, según el Fosdeh, debe corregirse si deseamos una robusta reforma electoral en un próximo proceso (2021) eficiente y eficaz.

En la práctica, dinero no les ha faltado, lo que ha ocurrido es que no se han hechos las previsiones reales acerca de los gastos y, al final, lo que se hace es aprobar ampliaciones presupuestarias o hacer transferencias, lo cual es un problema técnico y no de voluntad política de realizar gastos en los procesos electorales. De corregirse esto, según el Fosdeh, los problemas derivados de la democracia electoral estarían resueltos, lo cual representa, en ese aspecto, una visión reducida del problema.

En el trabajo mencionado, se presenta una sistematización acerca de propuestas de reformas electorales que se han hecho por parte de organismos internacionales, con la participación de personalidades nacionales, lo que permite recordar que propuestas inteligentes ha habido, lo que no hay es una dirección política con capacidad y decisión de hacer las cosas en beneficio de la nación. Se menciona la propuesta que hiciera la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea después de los sucesos del golpe de Estado en el 2009, recomendando la despartidización del organismo electoral, con referencia del TSE.

En este mismo sentido, se cita la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el año 2011, donde se plantea la necesidad de independencia del organismo en cuestión de los partidos políticos. Igual recomendación se hizo para el Registro Nacional de las Personas (RNP), en el sentido que el mismo esté integrado por criterios técnicos y no políticos. Nada de esto se ha hecho.

El Fosdeh demanda que cualquier reforma electoral debe resolver todo lo relacionado con la reelección presidencial, la equidad de género, el voto electrónico, la puesta en marcha de la segunda vuelta, la composición de las mesas electorales, el mandato revocatorio, los datos y su manejo honesto y el financiamiento público de las campañas.

Queda la duda si la Ley Electoral que se discute en el Congreso Nacional de la República recogerá las observaciones de la organización responsable del documento que comentamos. En todo caso, la misma organización hace una interrogante referida a dar respuesta a los que opinan que la democracia tiene un costo pero, ¿cuánto es?, y yo agregaría: ¿cuáles han sido y seguirán siendo los resultados de una democracia de costo elevado, que, a través de la historia, no ha podido consolidarse?