on la velocidad e inmediatez que provee desde hace varios años la autopista informática a sus usuarios, los medios de comunicación actuales experimentan como mucha información noticiosa que otrora tardaba días u horas en ver la luz y diseminarse, puede conocerse y compartirse en poco tiempo dentro y fuera de las fronteras de un país, con una importancia y difusión regional o global que no solían tener. Antes debíamos esperar que una historia o un evento tuviera suficiente relevancia o importancia –según las agencias de noticias, empresas periodísticas o grupos de interés– para que los profesionales del ejercicio de la libertad de prensa le dedicaran tiempo y oficio, pero hoy no: una creciente “ciudadanía digital” esparce y recibe información por la internet y en las cada vez más grandes y “pobladas” redes sociales. No nos referiremos –por ahora– a la calidad y veracidad de esa información. El “Anuario Global Digital: Digital 2020” (autores: we are social y Hootsuite) reporta que hasta enero de 2020 al menos un 59% de la población mundial tenía acceso a internet y 49% era usuario activo de alguna red social (algunos números habrán cambiado con la pandemia y probablemente los miembros de redes sociales superan ya el 50%). Sobre Honduras el mismo reporte decía que un 42% de sus habitantes tenía acceso a internet y un porcentaje igual participaba como usuario de redes sociales.

Hemos aprendido que, por las características de diseño de la red informática, la interacción de esas conexiones locales con los globales es prácticamente instantánea y que debido a la forma en que están concebidas las redes sociales y sus algoritmos, no se necesita de mayor proactividad para saciar las propias necesidades de información, una vez que un usuario “comparte” consciente o inconscientemente su grupo de contactos e intereses, o teclea una búsqueda en un motor de ídem. Este “agrupamiento automático” que podría resumirse en un “cada oveja con su pareja”, hace poco probable que un furibundo seguidor de un equipo de fútbol termine recibiendo una sugerencia de asociarse con un parcial de su principal rival y antagonista, a menos que ambos gusten de participar en sitios de debate serio o mofa mutua. El mismo ejemplo puede aplicarse a seguidores de organizaciones políticas, denominaciones religiosas, marcas de productos, partidarios de cualquier causa o simplemente a las personas y sus gustos particulares (moda, música, mascotas, gastronomía, lo-que-a-usted-se-le-ocurra). Llegado acá, confieso que la idea original era escribir sobre el regocijo que me produce saber buenas noticias sobre connacionales que logran destacar en algún espacio o actividad relevante, con méritos suficientes para ser virales entre ese 42% de usuarios (y más allá), pero también el contraste de reacciones negativas que despierta en ese universo. La idea persiste y por eso lanzo el sedal para una segunda parte