La postverdad, o “post-truth” en inglés, es definida como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que aquellos que apelan a las creencias personales y a emociones como el miedo, la indignación y la rabia. Hoy en día es evidente un proceso de desaparición de la línea que separa lo verdadero de lo falso, lo que se cree y lo que no se cree. Poco a poco los ciudadanos están aceptando que la realidad no son hechos fácticos, comprobables, sino que es lo que la vista, el oído y sus emociones desean percibir. En Honduras es claro este proceso, donde un segmento importante de la población, especialmente urbana, cree más en sus emociones, en lo que le dicen en las redes sociales, que en los hechos mismos. Hoy, los hechos objetivos, reales, tangibles, tienen cada vez menos influencia que las apelaciones a las emociones. Un ejemplo de la postverdad en EE UU fue en la pasada campaña presidencial, cuando Donald Trump dijo que él podía matar a alguien en la quinta avenida de New York y aun así la gente lo seguiría, sería así porque la gente cada vez es más emocional y menos racional ante los hechos públicos.

Otro ejemplo local, es cuando en el país se dijo, en redes sociales y algunos medios sensacionalistas, que los contenedores con los hospitales venían vacíos, mucha gente lo creyó. O el caso de la doctora que dijo que el tratamiento MAIZ y Catracho contra el covid-19 no servían, mucha gente le creyó, pero hace pocos días en un evento científico mundial se demostró su valor. Lamentablemente muchos hondureños están optando por creer en falsedades, porque están molestos o indignados por la situación económica y social del país. En el terreno de la política, esta era de la postverdad coincide con las creencias políticas polarizadas, se aprecia que los activistas de partidos, de ONG o de grupos de presión, repiten sus puntos de vista sin retroceder, incluso, si algunos medios de comunicación con credibilidad, o los expertos independientes, demuestren que sus apreciaciones son falsas. Las llamadas “fake news”, o noticias falsas, le están ganando la batalla a las noticias comprobadas. Los gobiernos se muestran incapaces o perplejos para contrarrestar esta tendencia de la desinformación.

Tristemente vemos como gran parte de los medios de comunicación de Honduras y Latinoamérica no han evolucionado, no despiertan a la nueva era que estamos viviendo. Los titulares de prensa, radio y televisión son los mismos todos los días, hay poco espacio para la novedad, la investigación y la creatividad. Nos siguen abrumando con primeras planas de historias de muerte, delitos y crimen. Titulan para vender, desconocen las comunidades que cubren y no explican los problemas cotidianos. La gente se cansó de lo mismo y ya no confía en los medios.

La postverdad se puede combatir, pero para ello se necesita ser más proactivos, gobiernos y políticos, anticiparse a las mentiras y manipulación emocional de los ciudadanos. Sin temor a reconocer errores, hablando con la verdad, siendo más transparentes, generando confianza y credibilidad en el pueblo. Además, con un periodismo evolucionado, que se adapte a los cambios que ha se han producido en el mundo y en el país.