Cuando muere una persona como sor María Rosa a uno le llega la tristeza natural de la noticia, pero a la vez da la sensación de estar frente a una obra pulida, acabada. Se siente como si no le hubiera quedado nada por hacer. Su obra tiene una apariencia tan dinámica que se sabe que a pesar de que ella no esté seguirá dando frutos y multiplicándose ad infinitum. Es lo que tiene hacer el bien. El mal, por su parte, la memoria lo destierra.

Son definitivamente muy pocos los que al final de sus días pueden decir que han vivido de verdad, que le han cumplido al mundo, que siempre reclamará la mejor versión de cada uno, aunque pocas veces se atienda a ese reclamo. ¿Es posible vivir en paz sabiendo que millones de hondureños no se realizan como personas? Y no hablo de esto en términos económicos, hablo de irse satisfecho de la vida.

El mundo se quiebra la cabeza haciendo números, planes, elucubraciones, creando discursos para “progresar”, peleándose por todo, pero parece entender poco de lo que de verdad necesitamos para por fin tener un mundo feliz. Sí, la palabra feliz suena a humo y a utopía, pero es, al fin y al cabo, lo que todos ofrecen y lo que todos buscamos. Aunque esta se manifiesta de maneras distintas para cada uno. Luego viene una mujer sencilla, humilde, serena que desafía con su obra al mundo revestido de una maquinaria voraz.

Sor María no fue una voz en el desierto, claro que no. La acompañaron las voces de miles de hondureños que conocieron el amor a través de sus acciones. Que conocieron tal vez un poco del país que algunos seguimos soñando entre encantos y desencantos.

La mayoría de los hondureños no podemos más que sonrojar frente a la actitud y corazón de sor María Rosa. Debería avergonzarnos que, con todas las posibilidades que tenemos, no hemos construido el mejor país posible. Llevamos décadas pensando que en los próximo veinte o treinta años será mejor, y no pasa. Luego, volvemos a esperanzarnos y tampoco pasa.

Ella no necesita de la vanidad de este artículo, ni de ningún otro, esto se escribe más hacia adentro y para cada hondureño. Porque aunque a ella no se la recordara más —que estoy seguro de que no será así— en sus acciones, en las vidas que cambió seguirá viviendo. Y ella lo sabía, pero también estoy seguro de que no era lo que más le importaba.

La sociedad tiene los valores invertidos y por esto está fracasando. Los valores no existen por mojigatería, existen porque son lo mejor para nosotros y para los que nos rodean, pero no se entiende. O lo que sucede es que la sociedad tiene un discurso hipócrita al respecto. Por un lado, sí: “¡Qué bonitos los valores! Hablemos de ellos, pongámoslos en los libros escolares y hagamos un muralito”. Pero, por otro lado: “Los aplico solo si me conviene, si no incomoda tanto mis prioridades”.

La otra opción es ser aficionado de lo bueno. Cuando veo que alguien practica la honestidad, la excelencia, el respeto, la diligencia, voy y lo aplaudo. Luego yo no lo hago. Es como irle a un equipo, festejar sus goles, pero no hacer uno solo. En un mundo donde se dice una cosa y se hace otra nada puede ir bien. Es por eso por lo que seres humanos tan valiosos como sor María Rosa deben ser nuestros paradigmas. Lo repito, su partida deja la sensación de que, por fin, al hermoso traje que se confeccionó todo este tiempo se le ha dado la última puntada y su belleza no tiene comparación.