Admiré siempre a Alemania pues cuando púber devoraba novelitas baratas sobre la guerra mundial (que prometí nunca escribir con mayúsculas, la cruel matanza lo desmerece). Pero además porque la imagen que mi generación recogía de ese país era la de un espacio humano singular donde abundaban la ciencia, el brillante pensamiento y la cultura para sustento de sus congéneres. Más tarde comenzamos a oír raros apellidos tipo Einstein, Beethoven, Nietzsche, Bach, Lutero, que esparcían tanta admiración que opacaba a las bestialidades posteriormente desencadenadas por el fascismo. Admiración aquella que pervive ya que muchas de mis pandémicas noches transcurren estudiando en internet la lengua germana, que fascina y a la que perdí ya el miedo.

Y un día de 1980 viene un sumo amigo, Federico Bähr (oso), que acaba de partir del mísero mundo y refiere que conserva una joya biográfica, documento inédito de un antepasado que arribó a Honduras, compró, vendió, comerció, navegó en barcas el Ulúa desde Santiago (Pimienta) al Atlántico llevando mercancías y donde, sin más detalle, conoció a la mujer más fea del orbe, horrible, espantosa, nausea instantánea, impulso de correr.

Cuenta el bisabuelo Georg Bähr que en 1913 poseía una tienda en San Pedro Sula donde con apoyo “del almacén de exportación de Stuttgart recibí muchas mercaderías de Alemania, entre ellas finos vestidos bordados de la casa Rudolf Herzog, de Berlín; de Dresden y Viena llegaron elegantes zapatos para damas; de la casa Gustav Böhm en Offenbach vinieron excelentes perfumes; de la casa Pitzschler y Co., en Altenburg (Sajonia-Altenburg) importé muchos acordeones y otros instrumentos musicales; de Schiedmayer y Co., en Stuttgart recibí un hermoso piano negro con garantía de diez años. De Charlotte Erasmo y Paul Petersen de Lübeck me mandaron finos productos cárnicos; de la casa Hermann Neuss de Oberingelheim, en el Rhin, compré excelentes vinos, también otros de Bordeaux. De Inglaterra (Manchester, Liverpool) recibí telas y vestidos. También tenía muchos negocios en el interior del país para comprar productos para exportación; en estos sitios tenía solamente mujeres como dependientes porque son más responsables”.

(En: Georg Friedrich Adolf Bähr. “Historia de la vida y de los viajes de un alemán” (1913). Inédito en propiedad de familias Bähr, SPS, 2000. Reproducido parcial en J. Escoto, editor. “Honduras. Sucesos del siglo XX. La construcción de la democracia”. SPS, Centro Editorial, 2006).

Y uno se interroga leyendo el párrafo si llegaba a tanta sofisticación el consumo local a inicios de siglo XX, ¿con esas elegancias y delicadezas? Guardo la foto de una banda municipal de 1940 en Copán (que los ticos llaman cimarronas) con un acordeón Hohner, único con que se interpreta vallenatos en Colombia, con otra marca es pecado. Y cárnicos en conserva y quesos, vinos y delicados perfumes… ¿qué sociedad es esa que ignoramos y que pensamos desfallecía en pobreza, sencillez y humildad?

El XXI es siglo de reescribir la historia, de pensar y revaluar la cotidiana vida de la república, no sea que falseemos lo que no existió. Cosa que sería de escasa importancia excepto porque desde esa imagen es que partimos hoy para refundar el futuro.