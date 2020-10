Columnistas

Caifás, sumo sacerdote judío en el año que murió Jesús ejercitando toda su autoridad política y moral, dejó caer estas palabras: “Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo, y no que toda la nación perezca.”

Los tiburones que están atrás del atraco de las finanzas públicas en el caso de los hospitales móviles que están sobrevalorados por más de cinco millones de dólares cada uno de ellos, haciendo un total de 35 millones de dólares equivalentes a 875 millones de lempiras, irán a parar al bolsillo izquierdo de los grandes mandraqueros que están en puestos políticos y empresariales, ellos están felices por tan cuantioso botín.

Este tipo de caso es una constante en todos los gobiernos de nacionalistas y liberales, donde el robo es cínico, descarado, sin tocarse el hígado, sin pensar que con todo ese dinero invertido serviría para salir del atraso y subdesarrollo, construcción de obras públicas, fortalecer los servicios de salud pública o instruir a las analfabetas que son millones en nuestro terruño, serán para hacer más ricos a las argollas que han estado y seguirán expoliando los tesoros de nuestra nación como si fuera hacienda particular.

Recordemos el saqueo descarado del Seguro Social, la caja chica de la primera dama, el caso Pandora, el petrolazo, el chinazo, Brazos de Honduras, el Trans 450, la compra de energía eléctrica a precios leoninos, las concesiones de aeropuertos, puertos marítimos, generadora de energía eléctrica, son tantos los casos y “también muchas otras cosas que se han hecho, que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían”.

Un chivo expiatorio es la denominación que se le da a una persona o grupo de personas a quienes se quiere hacer culpables de algo con independencia de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador.

Marco Bográn es solamente una pieza desechable en el ajedrez de este caso que ha venido a empañar nuevamente la imagen de nuestra patria donde malos hijos corruptos roban, abusan de su autoridad, hacen tratos con narcotraficantes y pandillas, y a pesar de que el Ministerio Público les imputa sus fechorías, pero por un simple error o tecnicismo obtienen su libertad y sus bolsillos quedaron llenos de billetes.

Se anunció con bombos y platillos la construcción de 94 centros de salud y 11 hospitales y que el Congreso Nacional había aprobado la cantidad de 420 millones de dólares el equivalente a más de 10 mil millones de lempiras para tal fin, hasta el día de hoy no se ha colocado una simple piedra, costó 5.5 millones de lempiras una simple carpa de circo que está en el municipio de Villanueva, Cortés, con capacidad para 20 pacientes de covid-19 y el pueblo de Olanchito hizo un pequeño hospital a un costo de 2.5 millones de lempiras con capacidad de 84 camas, sala pediátrica, sala de cuidados intensivos y todo permanente.

Han llegado solamente dos hospitales móviles que fueron construidos en Turquía en contenedores metálicos ya oxidados porque han presentado filtración de agua de lluvia, traen equipos médicos dañados, aire acondicionado en mal estado, además se necesitan 70 millones de lempiras extras para que sean operativos y esta “pequeña suma” se deberá aplicar en los cinco hospitales restantes, dando un monto de 490 millones de lempiras que debemos de desembolsarnos como pueblo.

Al muchacho Bográn le están cayendo las avispas y bien merecidas las tiene por ingenuo, tonto o prepotente, no lo sé, no lo conozco, más se está llevando de encuentro el honor de su familia y estos están siendo desacreditados por este deleznable acto de corrupción. Él va a parar a las ergástulas que están instaladas en los batallones militares, más su estadía será corta o como ya el pueblo no soporta la conducta cínica de sus gobernantes, tal vez sufra una pena mayor.

Las preguntas del millón son: ¿por qué todos los trámites de desembolso de los dólares se hicieron ipso facto, se envió el dinero sin garantías al vendedor que ni siquiera ha construido un solo hospital porque se dedica a otros asuntos y tiene empresa de maletín?, ¿quién dio las órdenes para que la transacción se llevara a cabo aún sin haber salido publicado en el diario oficial La Gaceta el acuerdo presidencial sobre la emergencia nacional?

Lo irónico del caso es que al señor Bográn lo están consignando a la cárcel por casos simples de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios y no por la sobrevaloración de los hospitales, compra de mascarillas e insumos hospitalarios, esto nos hace recordar el caso de Al Capone que no fue enviado a la cárcel por sus asesinatos, tráfico de alcohol y demás sino por la evasión de impuestos, al final como corolario esto se resume en los famosos dichos: “al perro más flaco se le pegan las pulgas”, “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.