Lo primero que hacen los políticos corruptos es despejar el camino para la impunidad, ya sea destruyendo la institucionalidad o creando un sistema normativo y judicial que le permita el robo al Estado, de esta manera, fines y medios se corresponden. Los políticos corruptos pervierten las instituciones, poniendo al frente de las mismas a personas que previamente son seleccionadas para facilitar operaciones dolosas. En Honduras se dio el pitazo inicial para el próximo proceso electoral que comienza con las elecciones primarias, donde los partidos de mayor caudal electoral escogerán a sus candidatos a la presidencia, diputados y alcaldes para el cuatrienio 2022-2026. Será una fiesta democrática, según los miembros del Consejo Nacional

Electoral (CNE).

Es una fiesta con los mismos directores de orquesta, los danzarines de siempre y con gastos pagados por un pueblo empobrecido. Es probable que, dada la experiencia de décadas, los ciudadanos asistirán, paradójicamente, a firmar por otro periodo su sentencia de atraso, miseria y muerte. ¡A fortalecer la democracia!, dicen los más ardientes promotores de las elecciones, son los que nunca pierden, siempre ganan, y sus intereses, sea cual fuese el triunfador, estarán representados. Es un asunto de poder. Esto es una tendencia casi a nivel mundial. Trump insinúa que, si no gana, no reconocerá las elecciones, en América Latina hay políticos que se autoproclamaron presidentes y muchos gobiernos que dicen ser democráticos los reconocieron.

Este proceso electoral confirmará la tendencia de descomposición de la institucionalidad democrática. Las figuras más visibles que por ahora se presentan a la competencia electoral en las elecciones internas son los mismos que han venido repitiendo como candidatos en las distintas instancias de elección popular, pero, además, y esto es delicado, se están promoviendo figuras con antecedentes de haber sido investigados y judicializados por actos de corrupción, dándose el caso de personas que han sido sometidas a penas en el exterior por actividades ilícitas.

La democracia va en retroceso y en caída libre. Hace unas décadas, hasta para ser dirigente sindical, en las organizaciones de este tipo, en sus estatutos se establecía como requisito que para tener un cargo de dirección era necesario no tener cuentas pendientes con la justicia y no haberlas tenido en el pasado. En la misma población había un cierto rechazo para nombrar en puestos de dirección a personas que hubiesen estado implicados en problemas legales. Ahora eso ha cambiado, personas que en el pasado mostraban una actitud de condena a la corrupción y a la impunidad están levantando banderas con políticos ligados con actos contrarios a la justicia. Se está orquestando un gran movimiento para que después de las elecciones quede una situación de olvido y perdón, todo para “unir a la familia hondureña”. La crisis del sistema político, como resultado del abandono de la ética, es paralela a la crisis del modelo económico neoliberal, al cual el papa Francisco desaprueba, señalando que “el mercado solo no resuelve todo”.