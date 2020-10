Columnistas

En diferentes ocasiones he tenido la dicha de impartir la clase de Educación Cívica a jóvenes de educación secundaria. Siempre eché en falta un libro de ayuda que mostrara la vida y las enseñanzas de hondureños que puedan presentarse no solamente como modelo de una vida intachable, sino que sobre todo hayan destacado por su entrega desinteresada por conseguir el bien de los demás. Una de las formas que tenían los griegos de educar a los jóvenes era la de mostrarles las acciones de los héroes del pasado. De esta forma aprendían de manera práctica el modo de hacer propios los valores que habían construido y configurado a la sociedad en la que vivían. Con motivo del próximo bicentenario de la independencia de nuestro país y con este proyecto en mente, solicité a algunos amigos que me refirieran nombres de hondureños que en estos doscientos años han destacado por su altruismo y por la búsqueda del bienestar de nuestro país. Comencé a recibir nombres, algunos conocidos y otros no tanto, de hondureños ejemplares de los más diversos campos. Cuando Xavier me envió un libro de su padre Rubén Villeda Bermúdez, “Rostros de nuestros grandes sembradores de esperanza”, me di cuenta de la importancia de este proyecto. Cuando fui repasando las excelentes fotografías del libro me di cuenta que, aunque no soy precisamente muy joven, existían muchos hondureños ilustres presentados en este libro que yo desconocía. Pensé entonces que sería una buena herencia para las futuras generaciones hacer una recopilación, lo más exhaustiva posible, de figuras que destacaran por el legado que dejaron a nuestro país. Me di cuenta entonces del ingente trabajo de consulta e investigación que comportaría este proyecto. Alguno me escribió la siguiente observación: “¿Incluirías en tu lista a una persona que destacó por sus contribuciones a la sociedad pero sin embargo tiene algún hecho que empaña su honorabilidad?”. Pensé entonces que el objetivo es presentar a los niños y jóvenes de las futuras generaciones la historia de vida, las acciones y las enseñanzas de hondureños destacados. Me di cuenta que tendría que procurar ser lo más exigente posible en cuanto a la selección. Mientras vivieron en la tierra, ni siquiera a los que veneramos en los altares como santos escaparon de errores e imperfecciones. Sin embargo, supieron rectificar y recomenzar una y otra vez no solo por hacer el bien, sino sobre todo en ser buenos. Entonces no se trataría de hacer una lista de hondureños impecables sino de personas que supieron empeñarse en mejorar y en dar a los demás lo mejor que tenían como personas. Conforme nos acercamos al doscientos aniversario de nuestra independencia veo cómo algunos se complacen en hacer valoraciones negativas de nuestra historia. Soy consciente de que el trabajo implica mucho trabajo de investigación, selección y escritura. Me atrevo a hacer público este proyecto por si alguno quiere prestar su ayuda proporcionando información e incluso horas de trabajo. Sin duda que además de las futuras generaciones nos veremos muy beneficiados los que demos este regalo de cumpleaños a

nuestro país.