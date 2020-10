Columnistas

La ciudadanía estadounidense próximamente depositará su voto para decidir si el actual incumbente presidencial es reelecto o bien opta por un relevo. La superpotencia está inmersa en complejas crisis sistémicas que van desde lo sanitario hasta lo económico, desde lo político hasta lo ambiental. Hoy, Estados Unidos vive la más severa crisis desde la Gran Depresión de los novecientos treintas, poniendo a prueba su capacidad para superarlas y salir fortalecido.

El exgobernante Obama ha advertido a sus compatriotas: “Esta venidera elección es tan importante, en todo sentido, debido a que estaremos batallando no solamente a un individuo en particular o un partido político. Contra lo que estamos luchando son esas tendencias de largo plazo: ser egoísta, ser tribal, dividiendo y viendo a otros como enemigos...”. (New York Times, 9 de mayo de 2020). Bernie Sanders advierte que la venidera elección constituye “un momento extremadamente peligroso”. La prestigiosa revista Scientific American la evalúa así: “La más importante elección en nuestras vidas” y por vez primera en sus 175 años de publicación otorga su respaldo al candidato Biden, criticando a Trump por la manera en que ha enfrentado la pandemia, minimizándola a sabiendas de su gravedad, a la vez que negando la realidad del cambio climático.

La población está altamente polarizada alrededor de diversas temáticas: racismo institucionalizado; brutalidad policial en contra de las minorías étnicas, particularmente la negra, actuando en impunidad respaldada por un sistema judicial sesgado; creciente desempleo masivo que, nuevamente, afecta especialmente a mujeres y jóvenes afrodescendientes y latinos. Como telón de fondo, creciente desigualdad en ingresos y riqueza, con un sistema tributario regresivo que favorece a los más ricos, plutocracia que no llega más allá del 1% del total poblacional.

La pandemia no cede, en algunos estados se reduce el número de infectados pero en otros aumenta, debido en parte a que determinados sectores rechazan las medidas de bioseguridad recomendadas y concurren masivamente a sitios recreativos y concentraciones políticas. La población estadounidense constituye el 4% del total mundial y registra el 20% del total de muertes por covid-19, ocupando el primer lugar planetario en el número de fallecidos. La próxima estación invernal puede incrementar el número de muertes.

Entre tanto, continúan enfrentamientos armados, con saldo de víctimas fatales, entre quienes afiliados a la extrema derecha armada apoyan a Trump y aquellos que lo adversan. El FBI ha confirmado que la mayor parte de muertes violentas han sido causadas por tales grupos neofascistas. Más de algún observador, angustiado se pregunta si su país está cada vez más acercándose a una nueva guerra fratricida. La Corte Suprema emitió un histórico fallo en julio de este año: “Ningún ciudadano, ni siquiera el Presidente, está categóricamente por encima del deber común de producir evidencia cuando se le solicita en un procedimiento criminal”. Previamente, el juez federal Víctor Marrero había rechazado el argumento presidencial de que un mandatario en funciones tiene inmunidad en una investigación criminal. Marrero afirmó que el argumento presidencial es “repugnante a la estructura gubernamental nacional y a los valores constitucionales”. Los servicios de inteligencia estadounidenses han confirmado que nuevamente Rusia está interfiriendo, con informaciones falsas, a fin de desprestigiar a Biden y al Partido Demócrata para favorecer al incumbente y al Partido Republicano, hoy plegado a la voluntad omnímoda de una persona. Algunos militantes así como varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas, en situación de retiro, han públicamente ofrecido su respaldo a Biden, explicando las razones que los motivan.