Columnistas

Llegó a mis manos la Ley de Zonas de Empleos y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas también como las Ciudades Modelo. Al leerla sentí la impresión de estar viviendo una historia feudal de España, Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Pareciera que esta ley fue creada por legisladores sin ningún respeto a la Constitución y a nuestra soberanía. Fue planificada justamente para dar continuidad y seguridad a sus actividades económicas lucrativas legales o no, creando espacios geográficos de regímenes especiales, con sus propias leyes y normas, no importando ceder voluntariamente la soberanía, el territorio. Creando Estados dentro de otro Estado. Las voces de inconformidad y desacuerdo que ha levantado esta Ley ZEDE son fuertes y supremamente justificadas. En primera instancia, esta figura jurídica fue presentada como Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como Ciudades Modelo, pero la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional en octubre del 2011. Posteriormente, se volvió a presentar con ciertos cambios de forma, pero con el mismo fondo, como Ley de Zonas de Empleos y Desarrollo Económico (ZEDE) o Decreto 120-2013, la cual fue aprobada, favorecida por las reformas de tres (3) artículos constitucionales como decreto 236-2012, el 23 de enero del 2013. Las opiniones de Juristas, de constitucionalistas, políticos, economistas, miembros de gremios profesionales, de sindicatos, de productores agrícolas, de empresarios y de la academia han manifestado su desacuerdo con la Ley ZEDE porque viola la Constitución de la República y la soberanía nacional. Esencialmente, al aprobar el Decreto 236-2012, el cual reforma los artículos constitucionales 294, 303 y 329 los cuales en sí mismos son pétreos, ratificando lo establecido en el artículo 374 de la Constitución, en el tema del territorio nacional y nuestro sistema de justicia. Es bueno conocer y entender que este proyecto, hasta convertirlo en ley, fue liderado, negociado y manipulado por Juan Orlando Hernández siendo en ese entonces presidente del Congreso Nacional. Las ZEDE son pequeños países dentro de un gran país. Tienen personería jurídica, régimen fiscal especial, autonomía funcional y administrativa, una especie de Poder Ejecutivo llamado Comité de Buenas Prácticas, el cual es nombrado por el Presidente de la República de Honduras y ratificado por el Congreso Nacional. Dicho Comité nombra al secretario técnico, el funcionario ejecutivo de mayor rango e importancia dentro de cada ZEDE. Es quien gobierna y administra la ZEDE y lo hace sin importar que haya cambios de gobierno en Honduras, bajo su propio nivel de estabilidad jurídica. Poseen su propio Poder Judicial, nombrado por el Consejo Nacional de la Judicatura de Honduras. También tienen tribunales autónomos e independientes, su propia policía, organismos de inteligencia y de investigación, persecución penal y sistema penitenciario. Inicialmente esta ley estaba orientada a ejecutarse en zona deshabitadas, y este hecho de alguna manera tenía un cierto grado de aceptación, sin embargo, se cambió el rumbo, ahora se pueden declarar ZEDE las áreas habitadas. Si una zona urbana con su propia infraestructura es declarada ZEDE, se reconocerán los títulos de propiedad sobre bienes inmuebles. Mientras, las ZEDE creadas en áreas de baja población serán administradas por estas en nombre del Estado y, el gobierno, podrá expropiar previa indemnización a los propietarios de las mismas con un justiprecio. Los inversionistas podrán transar bajo políticas de libre comercio y competencia, amparados en el derecho anglosajón. Constitucionalistas consultados, consideran que ampararse en el derecho anglosajón es inaudito, no puede haber independencia de justicia con su aplicación interna en las ZEDE, porque es violación a la soberanía del Estado. En cuanto a la aplicación de la ley anglosajona, los litigios serán resueltos dentro de los tribunales de la ZEDE, ¿será que los jueces hondureños tienen capacidad para manejar el derecho anglosajón?, ¿las ZEDE podrían convertirse en sistemas feudales?, ¿los jueces serán anglosajones? La ley solo establece que elegirán a los más capaces. Nuestra Constitución establece que al tema de soberanía debe someterse a la aplicación de leyes, nombramiento de jueces, conocer de asuntos de derecho internacional, expropiaciones de tierras. Es un absurdo aplicar las leyes anglosajonas en las ZEDE, en nuestro territorio se debe aplicar las leyes de Honduras. Definitivamente, las ZEDE son paraísos fiscales, entre otras cosas, sin embargo, son inconstitucionales; por la tranquilidad y la paz del pueblo hondureño es recomendable derogar la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Finalmente, “el prócer don José Cecilio del Valle, originario de Choluteca, consideraba la soberanía como el verdadero ser; es preferible dejar de existir como nación a vivir en el colonialismo o en el vasallaje. Agregando que, un partido político que no defiende los intereses nacionales, está condenado a desaparecer, y la protección de tales intereses no debe ser tarea de unos pocos sino de todo el pueblo consciente, principal salvaguarda de nuestra independencia”. Queda planteado.