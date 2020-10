Columnistas

En el mundo, la trascendencia de datos e información parcial y usada de forma fragmentada de alguna documentación en resguardo de instituciones del Estado, empresas y otras entidades, genera lamentos y perjuicios inmedibles, y tan sólo basta que un mal intencionado la filtre a otros que gustan de la manipulación en redes sociales para que se haga pública y muchos terminen creyéndola. Esta es parte de la vida en que el surrealismo digital se confunde con la realidad, entonces entre la Big Data y el mundo real, la mente asimila todo como verdad, aunque sea parcial, y se va moldeando la opinión pública al antojo de quienes tienen capacidad de costear plataformas y sistemas para hacer masivos mensajes, aunque no sean del todo ciertos por la parcialidad con que se abordan. En esta realidad quienes del otro lado han sido afectados por esa información, también se afecta a terceros, y siempre suelen decir, como si fuera algo ligero, esa es un fake news, y esa palabra hoy cubre todo; decir fake news es una capa, es un escudo, es la justificación, pero no todo es tan simplista, también suele ser el plato donde se lavó las manos Pilato. No basta creer que todo es fake news, hay mayores perversidades a esa que pueden afectar a un país entero y su gobernabilidad, si se daña sus instituciones y se les debilita. Las democracias tienen muchos retos, y uno de estos son los trastornos de la información manifestados de tres formas: la información errónea, la mala información y la desinformación, cuyos fines son crear y moldear la opinión pública e influir en las actitudes. Los medios de comunicación que son auditores sociales, las organizaciones de sociedad civil y los ciudadanos, debemos cuidar a que damos un “tuit” o un “retuit” y más bien estemos atentos a velar por el debido desenvolvimiento del rol de las entidades, en estos tiempos las electorales y las de salud, pero también, a velar porque estas mismas instituciones no sean debilitadas producto de la desinformación y su réplica. La comunidad internacional, la sociedad civil y la ciudadanía son testigos que se requieren organizaciones electorales fuertes, el debilitamiento de las mismas puede darse de muchas formas, incluso por la desinformación.