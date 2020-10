Columnistas

Si los datos y promesas que hace el gobierno fueran reales, la pandemia que sufrimos los hondureños tendría un impacto menor. Mediante la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, aprobada cuando se iniciaba el covid-19, se contemplaba la construcción de 11 hospitales, 17 policlínicas, 27 centros integrales de salud y 40 unidades de atención clínica primaria para un total de 95 nuevos centros de atención en salud, distribuidos en todo el territorio nacional. Para ello el Congreso aprobó un presupuesto de 420 millones de dólares. El mandatario Juan Orlando Hernández con voz y aspecto de gran estadista dijo: “Pero muchas de estas nuevas construcciones comienzan ya”. A seis meses de haberse hecho el anuncio, no se ha visto el inicio del acariciado proyecto. Ni los hospitales móviles empiezan a funcionar, ahí están tirado en terraplenes ordenados por Invest- H. El gobierno, una vez aprobado el presupuesto millonario, prometió inversión en autopistas, calles pavimentadas y carreteras a los municipios: Un total de 8,700 kilómetros de carreteras serán intervenidas, dijo el gobernante, ya sea con rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento, generando de esa manera 1,500 empleos directos y 14,000 empleos indirectos para este año. Nada de lo anterior se ha hecho y el dinero que había sido presupuestado desde el 2019, para construir y mejorar carreteras, ya no existe. El uso de información falsa sobre el desarrollo y las condiciones del país no es nuevo. Las estadísticas se han usado y se siguen usando para maquillar a los gobernantes. Razón tenía Mark Twain cuando decía que existen tres tipos de mentiras: mentiras, grandes mentiras y estadísticas, refiriéndose a estas últimas cuando se hace uso de las mismas para ocultar la realidad. En el discurso del presidente de la República en las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre del presente año, hizo una aseveración que ha pasado desapercibida, claro, la misma se ha venido trabajando cuidadosamente. Después de elogiar al equipo de médicos que han estado promoviendo el uso de Maíz y Catracho, señaló que “… gracias a esos pudimos reducir la mortalidad de los enfermos de nueve por ciento al inicio, a un tres por ciento o menos en la actualidad…” No es necesario hacer una descripción de las bondades o limitaciones del tratamiento en cuestión, lo destacable aquí es el tema estadístico. Según la Asociación de Propietarios de Funerarias, el número de muertes por causa del covid-19 sobrepasa los cinco mil, en cambio, las defunciones que reporta el gobierno no supera las dos mil quinientas personas, sin contar a los que mueren y no se les práctica ningún tipo de examen, reportándoseles como muertes por otras causas. De esta manera, el gobierno informa una tasa de letalidad baja, proyectando imagen de buena administración. En Honduras ya hubo un gobernante, Ricardo Maduro, que cuando dejó el poder lo hizo con una frase lapidaria “la mesa queda servida”, lo que no dijo es que para los pobres la mesa quedaba vacía. Vivir con las promesas y estadísticas del gobierno, sería vivir en un oasis de paz, la realidad es trágica.