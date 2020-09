Columnistas

Fragmento de la “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”, colegida por el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, de la orden de Santo Domingo, año 1552”:

“La causa por que han muerto y destruido tantas y tales e tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días e subir a estados muy altos e sin proporción de sus personas (conviene a saber): por la insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices e tan ricas, e las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas; a las cuales no han tenido más respecto ni dellas han hecho más cuenta ni estima (hablo con verdad por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo), no digo que de bestias (porque pluguiera a Dios que como a bestias las hubieran tractado y estimado), pero como y menos que estiércol de las plazas”.

Las atrocidades cometidas por España en América continúan impunes 528 años después. Nunca pidieron perdón, nunca devolvieron lo saqueado, nunca cambiaron su actitud soberbia hacia América. No han mostrado ningún acto de contrición o arrepentimiento. Más bien, siguen tratando con desprecio a los que equivocadamente han cruzado el Atlántico buscando el “oro de los tontos” en una España que, hoy por hoy, está hecha jirones en su economía y se dirige rauda hacia el despeñadero económico y social. La ola de inmigrantes del norte de África y otros países es tal que, en ciertas zonas, ya no se ven criollos, sino que se han convertido en barrios de musulmanes. La población española sigue decreciendo de forma constante, mientras el artificial crecimiento poblacional español viene

por los inmigrantes.

El gobierno español, de izquierda, es un vasallo de la agenda globalista, implantando leyes cada vez más retrógradas y que ellos llaman “progresistas”. En plena pandemia aprobaron la Ley de Eutanasia y le dieron prioridad a lo que esa agenda llama “salud sexual y reproductiva” (abortistas) casi por sobre la necesidad primaria de los enfermos durante esta pandemia. Qué paradójico: los conquistadores ahora son vasallos. La deuda pública española supera el 110.05% del PIB, lo que indica que los españoles nunca han apagado esa sed insaciable por el dinero. No les bastó con lo saqueado a estas Américas ya que nunca han podido salir del hoyo económico en donde están. España ha entrado en el peligroso espacio económico de la llamada “deuda perpetua”, que es un eufemismo para calificar a un país endeudado para siempre.

España se debate en una constante lucha interna por el independentismo de algunas de sus zonas, como es el caso de Cataluña y su intentona en 2017, por citar un ejemplo, lo que le genera intensos debates y tensiones entre los nacionalistas y los independentistas. Un país sólido, estable y unido no produce tales novelas.

Hay una ley eterna e inamovible: La ley de la siembra y la cosecha. España está cosechando lo que ha sembrado: ahora es España la invadida, la empobrecida, la que extiende la andrajosa mano a la UE por ayuda. La pandémica y la vieja. Ya no es conquistadora, sino conquistada. Ya ni siquiera es “cristiana”, sino atea. Es que Dios termina abandonando a los que asesinan en Su nombre.

Gracias, Fray Bartolomé de la Casas por mostrarnos a la verdadera, a la impune España en tan solo un fragmento de historia,