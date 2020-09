Columnistas

Hemos comenzado a recorrer el año del 200 aniversario de nuestra independencia patria. Hace unos días, cuando terminaba de impartir un curso de historia de Honduras a un grupo de adolescentes, uno de ellos sacaba la siguiente conclusión: “Pareciera que doscientos años después seguimos padeciendo los mismos problemas y conservamos los mismos retos”. Es verdad que nuestra historia se parece más a un camino sinuoso con subidas y bajadas, a veces pronunciadas, pero también es de justicia reconocer que muchas de las libertades y de los derechos que gozamos ahora se deben a las conquistas de una cantidad ingente de buenos ciudadanos que fueron generosos y abnegados. El hombre es el único ser histórico, precisamente porque es libre y las decisiones asumidas, o las que deja de tomar, no lo dejan indiferente. Todo lo que hacemos deja una huella a nivel personal y social.

El estudio de la historia se vuelve relevante en el sentido de que al volvernos conscientes de las consecuencias de los actos realizados, nuestros antepasados incluidos, nos convierte es seres capaces de aprender de los errores cometidos y nos colocamos en situación de rectificar. Cualquier realidad humana no es completamente negra o blanca, positiva o negativa. Investigar en nuestra identidad nacional es dejar al descubierto una rica herencia forjada por muchas acciones realizadas por personas que en su momento tuvieron ciertos elementos para juzgar que eran las más convenientes. Es verdad que cuando las vemos en retrospectiva, al ver las consecuencias, descubrimos que muchas fueron convenientes y justas. Y en consecuencia, trajeron bienestar y prosperidad para el país. También encontramos que muchas respondieron a los intereses mezquinos de unos cuantos.

La libertad no es la ausencia de ataduras. Tampoco la libertad se agota en la capacidad de elegir y autodeterminarse. Ser “libre, independiente y soberano” no es tener unos buenos indicadores económicos y sociales, aunque esto es sumamente deseable. La libertad es la capacidad de autodeterminarse hacia el bien. Es la capacidad de asumir nuestras responsabilidades y hacerles frente. Ser libres es no dejar la solución de nuestros problemas en manos de otros, es conocer lo que nos distingue como hondureños, conocer a fondo nuestra historia, nuestros valores y estar orgullosos de esa rica herencia que hemos recibido de nuestros padres. De aquí resulta que cada generación debe conquistar la libertad. Y este proceso se realiza en el empeño diario por ser mejores, cada uno. A veces nos equivocaremos, pero tampoco esto debe preocuparnos. Gracias a Dios, la misma libertad nos concede la capacidad de aprender y rectificar. Pero la libertad es solo un medio, una capacidad que requiere un rumbo, de una meta, de un fin. Para que un país sea libre hace falta entusiasmar a sus habitantes en unos ideales por los que vale la pena esforzarse. Para lo anterior necesitamos convertirnos, cada uno, en esas personas creíbles que levanten la bandera de la justicia, prosperidad y paz. En primer lugar en sus acciones y solo después con sus palabras.

Concluí la mencionada clase con estas palabras: “Al ser más conscientes de nuestra realidad nacional se convierte cada uno en más responsable. Aprender a ser libres es emplear las mejores energías buscando el bien de la sociedad en la que vivimos”.