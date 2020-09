Columnistas

Es un tanto masoquista esperar que Juancito y su régimen cambien en lo que les resta de gestión. De algún modo le ha tomado la temperatura corporal al pueblo y descubierto que nunca, o esporádicas veces, esta se le sube a los 39 grados de enojo político con que batallaban los indígenas texíguats y curarenes de Francisco Morazán, dispuestos a entregar la vida por un ideal que los sobrepasaba intelectualmente pero cuya defensa les hacía hervir la sangre. Tema sencillo de comprender pues lo que ellos ocupaban no eran argumentos intelectuales sino de justicia, equidad y razón. Veían ––desde sus paupérrimas aldeas carentes de absolutamente todo–– cómo el reparto de los bienes de la República acrecentaba lo desigual ya que se enriquecía la élite y ellos pagaban, hora a hora, el desarrollo descomunal de aquellos lujos y privilegios con su propia pobreza, igual que hoy.

Por esa causa se grita en las marchas “¡Morazán vive!”, ya que las circunstancias de explotación de mayorías por minorías, y del engaño político y la corrupción, existen ahora como ayer, cuando el prócer los combatía a riesgo de muerte.

Dentro de cuatro meses asistiremos al jolgorio (¿?) del bicentenario de independencia 1821-2021 y ante la ausencia de programación (o con celebraciones mediocres) vale proponer agendas libertarias capaces no sólo de olvidar el engaño colonial sino de adelantar muchos pasos sobre el camino de la soñada equidad económica y social.

En 2021 el magisterio debe formar sólida y rotunda la conciencia de sus alumnos (primaria y secundaria) para que se alcen y protesten exigiendo su derecho a la educación, pues si no les tomará 60 años hacerse independientes. En 2025 un joven profesional deberá endeudarse dos décadas para adquirir un automóvil y empeñarse por 40 años más para lograr un apartamento ya que el Estado neoliberal carece de propuestas democráticas de vivienda.

En 2021 los profesionales y técnicos de salud deben afinar plataformas objetivamente consensuadas para exigir se modifique el presupuesto gubernativo, en cuyo proyecto el incremento para salud es pírrico y humillante, en tanto que el dedicado a fuerzas armadas y seguridad ––represivas, improductivas— aumenta. Debe ser exigencia innegociable, y en particular a partir de la experiencia de la pandemia, en que no sólo se visualiza una impreparación costosa para combatir ese mal sino toda una falla prolongada en el área citada. No hay prestaciones sanitarias populares, no hay clínicas permanentes o ambulantes, ni dinero para contratar más profesionales del ramo, no hay equipos ni insumos, no se inaugura un hospital de importancia hace dos décadas y, tan grave como lo previo, no hay políticas de prevención o curación; el hondureño carece de orientación alimenticia y nutricional.

Y va a seguir así por años a menos que los gremios relacionados se hermanen y asuman su papel constructor en los asuntos de la república. No basta rumiar o protestar sino despertar conciencia de lo que desgraciadamente pasa, enseñar a ver el deterioro terrible en que nos ha empantanado el bipartidismo, sembrar entre los jóvenes espíritu de cambio pero además acción de cambio. 2021 debe ser nuestro ingreso a la justicia y la equidad que promete al siglo XXI.