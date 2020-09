Columnistas

La igualdad ante la ley y la no discriminación H. Roberto Herrera Cáceres | Defensor del pueblo

Representantes de los partidos Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Alianza Patriótica, Unificación Democrática, Democracia Cristiana, Vamos, Frente Amplio, Partido Anticorrupción y Todos Somos Honduras me expresaron que el proyecto de la nueva Ley Electoral de Honduras contendría, a su juicio, violaciones y transgresiones a principios y derechos políticos establecidos en la Constitución de la República y en tratados internacionales, afectando directamente a quienes participan en dichos partidos.

Al estar ya en proceso de debate el proyecto de ley en referencia (consensuado en su mayor parte por tres partidos políticos), consideré impostergable ejercer mi magistratura ética y avanzar consideraciones y recomendaciones preliminares, al Poder Legislativo, fundamentándome en la normativa y estándares internacionales aplicables en derechos humanos, y en la confianza nacional y el reconocimiento mundial, a las competencias e independencia del Conadeh, como institución nacional de derechos humanos “Clase A”.

En el orden público estatal, la democracia, además de ser representativa, debe ser pluralista, participativa y con equidad de género, para dar efectividad al Estado de derecho desde la cúspide del régimen constitucional hondureño. La democracia así caracterizada es un derecho del pueblo, y el Gobierno (en su manifestación en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial) tiene la obligación de promoverla y defenderla por exigencias ineludibles de su deber de sometimiento al imperio de la Constitución y a la efectividad de la normativa nacional e internacional. Para asegurar el cumplimiento de esa obligación estatal, como defensor del pueblo y titular de un órgano constitucional debo interactuar con los otros poderes del Estado para garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación, como norma imperativa que no admite disposición en contrario, por fundamentar el entramado jurídico del orden público nacional e internacional, en un Estado democrático de derecho. Por tanto, la aplicación de esa norma en los procesos conducentes a elecciones periódicas, libres, justas por medio del sufragio universal y secreto, así como sus resultados: exige que dichos procesos deban facilitarse, promoviendo un entorno favorable a la armonía, cohesión y solidaridad social, tan ausente en estos últimos años de comportamientos impregnados de discriminación, odio y confrontación, entre hermanas y hermanos hondureños. Como corolario, el proceso electoral debe ser asimismo proceso de democratización, mediante el impulso del empoderamiento de la participación de la ciudadanía en la vida política; el libre acceso y funcionamiento legal de la pluralidad y diversidad ideológica de partidos y organizaciones políticas que posibiliten la intermediación entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado; y, en suma, hacer realidad la efectividad del derecho de participación en la dirección de los asuntos públicos.

Para ello, Honduras necesita afianzar aspectos democráticos esenciales, como son: el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y de normas de cultura democrática; el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación; la equidad de género; el respeto por los derechos de las minorías; la celebración de elecciones periódicas, el régimen plural de los partidos y otras organizaciones políticas, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho. La vigente Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece principios complementarios de legitimidad, universalidad, libertad electoral, imparcialidad, transparencia y honestidad, equidad, entre otros principios que rigen el sistema electoral y que deben estar también presentes en la elaboración y debate de la nueva Ley Electoral. En virtud de lo que precede, he recomendado, al Poder Legislativo, tomar en cuenta a los representantes de los partidos políticos alternativos antes señalados, abriendo un diálogo franco, abierto, plural e inclusivo con sus representantes para llegar a acuerdos enmarcados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales que regulan los derechos políticos de las personas y de las organizaciones políticas, bajo los principios antes señalados. Les he recordado también que los partidos políticos, una vez que adquieren su reconocimiento por el Estado a través del otorgamiento de su personería jurídica, son iguales jurídicamente a los preexistentes como representantes legítimos de diferentes corrientes ideológicas y políticas de la población, a cuyos miembros, sin ninguna discriminación, debe potenciarse e impulsarse su inclusión y participación activa en la vida política de la nación. Creo que, a pesar de adversidades como la actual pandemia covid-19, una nueva ley electoral que fomente ese proceso de democratización es obligada y deseable, en especial en este siglo XXI, que nos ofrece una visión transformadora y una oportunidad histórica, para Honduras, de estar entre los Estados que, al año 2030, reunirán las características de haber logrado “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” (Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostenible).