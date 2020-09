Columnistas

Se nos va septiembre, mes que suele dejarnos el recuerdo de música, marchas, banderas, declamaciones y emotivas declaraciones de amor patrio. La mayoría de estas declaraciones, mecánicas, cosméticas, de cliché. Otra pequeña porción de esas declaraciones pletórica de calor humano, llenas de ese sentimiento especial que se desarrolla íntimamente, pero se manifiesta públicamente sin reservas ni vergüenzas. Este bello sentimiento, lamentablemente, se nos esfuma.

La modernidad lo ha hecho cursi; la metamorfosis en el sentido de nuestros valores cívicos, morales, religiosos y culturales, nos hace guardarlo para nosotros internamente. Hoy, el patriotismo de septiembre se mide por la emoción que exteriorizan nuestros desfilantes; por el brío con que nuestras bellas y juveniles palillonas despliegan sus bondades físicas en las calles de las ciudades. Hemos desvalorizado el concepto de belleza, muy pocos sienten admiración y orgullo por nuestros atardeceres golfinos, nuestros mares y azules montañas, aves, flores, lagos y planicies. Poco cuentan los actos heroicos verdaderos de los constructores de nuestra nación.

El conocimiento sobre los padres de la patria se limita a los estribillos ya desgastados por el tiempo, no han sido enriquecidos por los responsables de fortalecer nuestra educación y nuestros valores culturales. No hemos profundizado en la obra de estos compatriotas, en su pensamiento y su legado histórico; por ello, hemos permitido la difamación, la desvalorización y hasta destrucción de imágenes otrora casi intocables. Lempira, Valle y Morazán han podido sobrevivir gracias a su gigantesca figura. Han resistido el veneno de sus detractores cuya maldad ha llegado hasta negar la existencia misma de esos seres extraordinarios. Lempira, dicen algunos, nunca existió, es solo leyenda, contradiciendo el Archivo de Indias. Valle ha resistido el odio de algunos pseudo-historiadores que lo acusan de traidor, farsante y falso. Estos enemigos creen hacerle un favor al pueblo que pasa huérfano de figuras heroicas. Somos un país en peligro de caer en una indiferencia por la destrucción de imágenes y monumentos de forjadores de nuestra historia. Yo confieso estar orgulloso de mi Honduras; la llevo en mi sangre, mis células, y mi mente entera. Una especie de esclavitud que no me permite liberarme de este amor cultivado a lo largo de mi vida. Amo cada palmo de su territorio que logré conocer en intensas giras políticas, particularmente después del parteaguas histórico de los 80 en que un grupo de jóvenes nos esforzamos por dar vida a esa “Nueva Honduras anhelada”. Donde prive la justicia, la equidad, el orden, el respeto y la felicidad. En fin, una patria donde se pueda olfatear desde lejos ese ambiente de paz de un pueblo que marcha cada 15 de septiembre en pos de su verdadera libertad, pero sobre todo de su prosperidad. Patriotismo es afecto indescriptible por todo lo que tiene que ver con Honduras, con su soberanía (No más entrega de nuestras islas); no más destrucción de nuestros arrecifes por la basura que arrastra el río de los vecinos; no más indiferencia por su música, sus danzas, poetas y escritores; sus artistas de la pintura, la arcilla y la madera; no más subestimación de sus deportistas, sus maestros, sus profesionales académicos, sus artesanos, sus campesinos, sus empresarios, sus políticos honestos, creativos y capaces. Patriotismo es también el rechazo absoluto a la corrupción, la negligencia, el abuso y la irresponsabilidad. Me enorgullezco por nuestros humildes médicos, científicos criollos que en los templos de la ciencia mundial compiten contra 30 mil cerebros en la lucha contra el virus. Lo han encontrado en Maíz y Catracho. Mi respeto por aquellos que ofrendaron sus vidas para salvar las nuestras. Señor, enséñanos a amar a Honduras sin hipocresías.