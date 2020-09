Columnistas

Las mujeres determinan la vida cotidiana. No solo en el hogar sin que les sea reconocido ni por lo general, les interese lo sea. Son líderes en muchos campos de organización, como en los de base, tal como los patronatos, así como en la producción aunque sin ser dueñas de los medios para realizarla. Injusticia estructural que daña todo el tejido social y que exige reparación. En la empresa privada, a la mujer su inteligencia le alcanza posiciones cimeras. Que les sea registrado el talento y remunerado de conformidad a sus derechos y calificaciones, en parte aun es deuda en esta sociedad en que no importan los aportes de las mujeres, sigue siendo machista. Los dobles discursos empeoran la situación. Los dirigentes que dicen valorar a las mujeres, pero les impiden el acceso a la toma de decisiones para que materialicen más y mayores son de los que le evitan el empoderamiento urgente. Que es lo que sería coadyuvante a la influencia impostergable de las mujeres en la transformación de la vida nacional. El que mujeres hayan sido parte de la toma de decisiones en algunas ocasiones no ha significado avance relevante en ese empoderamiento. Llegan en gran parte por la lucha de décadas de mujeres que ofrendaron su bienestar por la equidad para mujeres, pero aquellas asumen cargos, lo olvidan y solo lo atribuyen a sus esfuerzos y capacidades personales. El gran desafío para toda la sociedad, sobre lo anterior, continúa siendo la participación política de las mujeres. Por no ser dueñas de los medios de producción y por la daga “del que dirán” son inhibidas de activar en política mujeres valiosas mujeres que cambiarían las estructuras arcaicas que tienen excluidos a tantos y tantas compatriotas. El honor se deja de llorar y se anda. Atrás queden impotentes u homosexuales solapados adjudicándose fantasiosas proezas con mujeres que les rechazaron. Habrá que superar los temores y asumir el deber, que lo es más que un derecho, de activar en política y asumir los cargos de elección popular.