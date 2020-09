Columnistas

Debe haber algo en la mente de los políticos corruptos que no sienten ningún remordimiento cuando desvían fondos públicos a sus cuentas personales, fondos que pudieran utilizarse para atender necesidades vitales para la existencia humana. El papa Francisco ha dicho que la corrupción es una enfermedad, quizás lo dijo pensando que el perfil psicológico del corrupto es narcisista, trastorno de personalidad que consiste en que la persona tiene un sentido elevado de sí misma.

Los narcisistas son egocéntricos, imponen su poder o su autoridad sobre otras personas para sacar provecho individual, buscan afanosamente privilegios por encima de los demás, se sienten felices cuando son admirados y reconocidos en el grupo en el cual se desenvuelven, procuran ser reconocidos como superiores y con capacidad de influir y resolver problemas, monopolizan la palabra y centralizan el poder para no compartir información, sienten temor que sus actividades sean conocidas. Se sienten bien donde no se les cuestione, escogen a sus colaboradores entre las personas que no les objeten sus puntos de vista, entre aquellos que siempre dicen sí para no entrar en conflicto con el jefe.

Los políticos corruptos una vez en el poder cuando construyen una vivienda en un barrio pobre, hablan de un programa de vivienda en todo el país, si ayudan a una comunidad rural con algún producto agrícola, dicen que están desarrollando un programa de soberanía alimentaria a nivel nacional, endeudan al país y hablan que han recuperado la confianza en los organismos de crédito internacionales. Exageran lo que hacen y tienen especialistas que se encargan de divulgarles sus excentricidades. Gastan una fortuna en promover una imagen de buen gobierno. Los psicólogos advierten que a los corruptos les cuesta enfrentar las críticas, reaccionan con enojo cuando no se les trata de manera especial, tienen constantes problemas interpersonales y dificultades para regular sus emociones y por eso sufren de estrés y depresión, aparentan firmeza, pero viven con permanente temor, por lo cual pueden recurrir al consumo de alcohol o a sustancias psicotrópicas.

La corrupción se vuelve adictiva, los especialistas en neurociencia sostienen que el corrupto se “droga” con su conducta. Los estudios han demostrado que las imágenes interiores de los corruptos se asemejan a las de quien consume algún estupefaciente. La corrupción al ser adictiva se vuelve progresiva; se comienza con poco y se termina con mucho, se hace espaciada en el tiempo y después se acortan los plazos. No puede vivir sin la corrupción, pero la misma corrupción, llegada a un punto que lo vuelve infeliz, por los costos sociales y legales que tiene que asumir bajo

determinadas condiciones.

La corrupción como enfermedad no se cura, se controla. Cuando el corrupto se vuelve a poner en contacto con las condiciones que le permitan hacerse de los recursos estatales, recae y a veces con mayor intensidad. El tratamiento para el enfermo corrupto es una legislación estricta que investigue, judicialice y castigue. Una educación en valores puede ser útil a largo plazo.