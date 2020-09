Columnistas

La noticia sensacional de la semana pasada fue la presentación del proyecto de presupuesto del sector público para aprobación del Congreso Nacional, tal como manda el artículo 367 de la Constitución de la República. Todos los noticieros dedicaron sus espacios a la discusión de dicho proyecto, más con intenciones sensacionalistas que con el objetivo de hacer un análisis técnico y objetivo del mismo.

Un presupuesto es un instrumento de planificación financiera con el objetivo de proyectar los ingresos y gastos esperados para un ejercicio determinado, que únicamente representa una pieza importante dentro de una planificación de mediano y largo plazo.

El ejercicio de presupuestación es casi universal, como un instrumento utilizado por las empresas para proyectar la generación y uso de recursos financieros, como ingrediente fundamental para la ejecución de su plan estratégico y de negocios. También las personas, de forma consciente o inconsciente, planifican sus finanzas cuando programan sus ingresos esperados y los asignan para atender sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, ahorro, la compra de activos, etc. El objetivo es tener una proyección realista de los ingresos y asignarlos en la forma más eficiente posible para atender las prioridades definidas como parte de un

plan integral.

En el caso del sector público, el presupuesto debe ir dirigido a prestar servicios eficientes, desde el punto de vista de las empresas públicas como la ENEE, Hondutel, SANAA, y en el caso del gobierno central, a promover el crecimiento económico y proporcionar bienestar y calidad de vida a los ciudadanos en temas como seguridad, salud, educación, etc., asignando los recursos en función de los objetivos y prioridades previamente definidos.

El presupuesto público parte de una proyección de ingresos, los cuales provienen del pago de los servicios públicos, aportes a fondos de pensiones y la recaudación de impuestos tributarios y otros servicios. Si estos son insuficientes, como sucede casi siempre, se complementan con financiamiento interno y externo. Generalmente los funcionarios públicos tienen la tendencia a ser muy optimistas con la proyección de ingresos, que después no se materializan, provocando por lógica, una proyección optimista del gasto, que después se vuelve casi inflexible para reducirlo.

Por el lado del gasto, se debe atender el gasto corriente o sea el gasto de funcionamiento del gobierno, como ser sueldos y salarios, alquileres, viajes, pago de intereses de la deuda, etc. Lo ideal sería que el gobierno tuviera una estructura pequeña y muy eficiente de tal forma que el gasto corriente no absorba la mayor parte de los ingresos y así tener recursos para fortalecer la inversión, mejorar la competitividad del país, atraer mayor inversión privada y al mismo tiempo, que la carga tributaria no se convierta en un peso demasiado grande para los contribuyentes y ahuyente la inversión privada.

Para complementar lo anterior, debemos reconocer que el entorno no es el mejor ya que la economía del país ha estado paralizada por la pandemia sanitaria y su recuperación tomará mucho tiempo, así que será dentro de este contexto que tendremos que complementar el análisis del famoso presupuesto 2021.