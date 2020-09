Columnistas

Oficialmente el 13 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a un nuevo proceso al convocar a los partidos legalmente inscritos a participar del proceso de elección primaria. Con el pitazo inicial y con las mismas reglas del juego de los procesos electorales anteriores, pareciera que estaremos repitiendo la misma historia del año 2017. Probablemente volveremos a escuchar de un lado que los resultados no obedecen la voluntad libre del pueblo, y del otro lado, que se arrolló con los votos rurales. Pareciera que volveremos a ver el fenómeno de la compra de votos, como práctica distorsionadora de la voluntad ciudadana para elegir, cada cuatro años. El negocio de las credenciales, para los representantes en las mesas de recepción de votos, con catorce partidos legalmente inscritos, cobrará mayor vigencia, donde en la mayoría de casos, se venden al mejor postor, para colocar “vivos en las mesas”, que es donde se ganan las elecciones en Honduras. El trabajo de los activistas se intensificará para pegar afiches y retirar rápido las nuevas tarjetas de identidad de los votantes, condicionando así el voto para sus candidatos. Veremos cómo algunos funcionarios del gobierno de turno se bajarán del barco para subirse al otro, como modus vivendi de la política, por mientras entrena a su hijo o nieto para que continúe su legado. Veremos cómo la maquinaria de los políticos tradicionales se activa para ganar lealtades y mantener electorados cautivos. Escucharemos la oratoria de nuestros políticos, que muchas veces es copiada, tratando de justificar lo injustificable y queriendo hacer parecer lo anormal como normal. Escucharemos de los políticos tradicionales que combatirán la corrupción, que invertirán en educación, salud y seguridad. Escucharemos el mismo cuento, probablemente con los mismos “actores tradicionales” de los últimos dos procesos electorales, y que hoy literalmente dicen: “Vamos avanzando y le podemos garantizar al pueblo hondureño que habrá unas elecciones transparentes, democráticas, efectivas y justas”. ¿Pero cómo podemos avanzar y garantizarle al pueblo transparencia si vamos a este nuevo proceso con las mismas reglas de 2017 que polarizaron al pueblo hondureño? ¿Cómo podemos garantizar elecciones democráticas, efectivas y justas si por un cálculo político no se quieren aprobar las reformas electorales que incluya segunda vuelta y elegir un presidente legítimo? Para todos es conocido que el proceso de 2017 evidenció la necesidad de revisar la legislación aprobada hace años, ya que presenta vacíos y necesita actualizarse, para enfrentar los nuevos desafíos de la democracia. Las reformas electorales deben ser confeccionadas desde el Poder Legislativo y no del Ejecutivo, como ocurre por ahora, y debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas. Por tanto, es primordial avanzar en una nueva agenda que le dé gobernabilidad al país considerando la pluralidad existente y enfocarse en recuperar la credibilidad en la política, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, a la ciencia, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente.