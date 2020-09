Columnistas

Un artículo para The New Yorker su autor, Hua Hsu, ausculta: “Si cada estatua (de la urbe) defiende una idea histórica, ¿qué ocurre si su idea es equivocada?”, y plantea desde ese exordio el conflicto interpretativo sufrido hoy por sociedades donde la población cuestiona si eso allí tallado en mármol, pedestal glorioso y para elogio común, representa rangos positivos de su identidad o recuerdo execrable.

En esta columna traté par de veces cierta materia que me inquieta y que es la oscura relación del hondureño con las esculturas, pues son lo primero que destroza en una crisis comunal. Al monumento a la madre en Janpedro le acaban de descubrir tres impactos de bala; en 2009 una muchedumbre derribó el busto a Manuel Bonilla en el parque céntrico de la misma localidad, como igual hizo en 1969 con el del alcalde salvadoreño Barahona pues había guerra con guanacolandia. En 1949, triunfando Gálvez, un grupo de patriotas amarró el rostro artístico de Tiburcio Carías Andino (costado este municipal) al winch de un flaco jeep Willys y lo derribó arrastrándolo odiosamente por la calle; la fea imagen de Morazán fue en La Trinidad tiroteada once veces; el altivo Cristóbal Colón tegucigalpense, de brazo extendido, cayó a manos indígenas no de la borda de la carabela sino de su pedestal en 1974; Villeda Morales exhibe en la avenida principal de Ocotepeque un raspón de bala; a Paz Baraona lo tumbó de su sitio un borracho madrugador en el bulevar Morazán sampedrano, en cuya Plaza Valle igual se cortó de raíz cinco esculturas sobre José Cecilio del Valle ideadas por Regina Aguilar en 1994 y que el alcalde Luis Bustamante destrozó por eróticas e inmorales...

El asunto es hoy (¿o fue siempre?) sociológico y filosófico. La gente consulta: “¿y por qué debo mostrar devoción o respeto al maldito aquí representado y que mató a media humanidad, como Carlos V, Leopoldo de Bélgica, los esclavistas portugueses o Adolfo Hitler?”. Cosa que ha de conducir, sin duda, a cierta vigorosa revisión contemporánea (post moderna) de cuanto imaginamos o creemos en el presente, de su fantasía o su rigor conceptual.

Pues si la estatua corporeiza líneas de pensamiento colectivo, la mínima prueba ácida que debe aplicársele es la credibilidad. ¿Está aquí por honor y afecto social, como se cree? Si Manuel Bonilla entregó la patria al bananero inversor sin escrúpulos, ¿debo admirarlo? ¿Si los militares se aliaron con la narca y la dictadura actuales, escondiendo su malicia y perversidades, merecen respeto? ¿Bajo cuál penumbra ética se nombra escuelas con título de reaccionarios históricos y sociales: Hombach, López Arellano, Suazo Córdova, Pío XII…? Ingresas pueblo a exigentes horas de definición.

Ningún monumento es neutral, ni Mona Lisa, pues retrata contenidos ideológicos. La memoria es, de inmediato que existe, selección de júbilo o dolor y la piedra o yeso no hacen sino volverla a la realidad, tras lo que aceptamos vivir con ella. Excepto cuando descubrimos que la tal “memoria” es engaño, propaganda y traición y procuramos desembarazarnos de ella, aniquilarla y hallar nuevas comprensiones del mundo y de nosotros mismos para existir en armonía y paz, cosa que nos solaza la angustia de la existencia. Por lo menos buen rato.