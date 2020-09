Columnistas

El Presidente de la República ostenta la representación de nuestro país. Es quien tiene bajo su conducción la toma de decisiones, las que inciden en nuestras vidas. Sin considerar la autonomía individual, la que tenemos frente al gobierno, somos definidos por las decisiones que toma el gobernante. Tan personal como eso. Con todo lo ilustrado que alguien pueda ser, el que haya tanto compatriota analfabeta y ahora enfrentemos la pesadilla de cientos de miles de niños excluidos de una educación mínima por carecer de conectividad, nos afecta a todos, ahora. Y en forma de espanto, en el futuro. ¿Cómo aceptar la decisión de las presidencias de la República, que estos recursos públicos sean explotados por empresas privadas y no por el gobierno si son del pueblo?, o ¿cómo aceptar que la energía para el pueblo sea explotada para lucrar a unos pocos?, por ejemplo. Las decisiones ausentes de las recientes presidencias de la República, en relación a la salud nos afecta ahora y continuara haciéndolo. Y será peor por las que no se toman hoy. De grata recordación siempre y vista como excepción a la regla, fue la administración eficiente y honesta en el área, del modelo constante que es y será el doctor Enrique Aguilar Paz. Otro que integró aquel gobierno visionario pero en materia económica, fue otro ejemplar funcionario, el abogado Manuel Acosta Bonilla. Ambos paradigmas de servidor público. Sus nombramientos fueron decisiones del Presidente de la República. Por otros pocos ejemplos. Es tanto y tanto en lo que incide la Presidencia de la República, en todo, absolutamente en todo, que es imposible no ser especialmente sensible ante quienes detentaron, detentan y detentaran, la Presidencia de la República. Se puede sentir afecto personal por los expresidentes, pero no hay forma de llenar los vacíos que sus actuaciones dejaron en todos los campos. Probablemente algunos por sus propios vacíos existenciales. Tenemos que aprender a elegir quién asume la Presidencia de la República