Columnistas

Desde pequeño fue habilidoso con sus manos para manipular las marionetas, sobre todo, las humanoides, que las hacía moverse tan precisas que parecían tener vida propia. Esa destreza más que la fina agilidad de sus manos provenía de una enigmática conexión entre su fervor por manipular y la conmoción que generaban los títeres. Aún sigue moviendo marionetas, es un titiritero invisible, desapercibido, se lleva los créditos para él, cobra su recompensa y como siempre está detrás del telón, y al frente sus marionetas y títeres se mueven; entretienen, dramatizan, enamoran e infunden miedo, mientras el público expectante se vuelve juez. El titiritero tiene fervor por la manipulación por lo que mete mano para manosear, es habilidoso para usar medios y distorsionar la realidad al servicio de sus intereses personales. Sus títeres son solo fantoches que ponen el pecho y su cara, son los que se mueven y muy común ahora por parecer tan humanos, se creen hasta que son ellos los titiriteros. En un contexto tan común en todos los ámbitos de la vida humana, poca relevancia tiene sobredimensionar esta historia donde encontramos en todo tiempo, fantoches títeres, en manos de manipuladores, como miembros de una sociedad o de colectivos y grupos nos toca entonces la tarea no de enfrentar a los títeres sino descubrir los intereses de los titiriteros y desenmascarar sus intereses que no buscan el bien común. Los roles que un individuo juega en los grupos a los que pertenece reflejan, y al mismo tiempo modelan, decisivamente su personalidad, por eso se puede estar en proyectos conjuntos a la par de fantoches y titiriteros, saberlos tener cerca y sobre todo saberlos atender es parte de las grandes batallas de la vida. La posición de un individuo en cualquier grupo duradero estará siempre sometida a su rol específico, hay quienes nacieron para ser titiriteros y otro para ser títeres, pero no en todos los grupos asumen estos roles, para salvaguarda la gran mayoría observa y juzga, y la observación es quizás lo que diferencia la inteligencia de unos hombres con otros.

Las relaciones existentes entre la forma en que actuamos de acuerdo a un rol está más determinada por el tipo de persona que somos y eso depende de una serie de factores, como las características personales propias y las presiones del grupo que hace posible que la personalidad básica se pueda deformar, ese como ejemplo, de un caso lamentable que existe y mucho. Antes de cualquier decisión ante un escenario, toca identificar al titiritero para conocer sus fines personales e identificar los riesgos que generan los fantoches