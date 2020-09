Columnistas

¿En quién creer? Sobradas razones tenemos para desconfiar. Nos volvieron suspicaces. La mayoría de ellos. Dirigentes políticos y dirigentes gremiales. Salvo pocas excepciones, solo es de remitirse a tanta acción probatoria para mostrar el por qué de tanta recelo. Sobradas razones tenemos. Se esforzaron en perder credibilidad. Prácticos: todo eso de honor y confianza les parece cursilería. ¿Para qué sirve? ¿Para que los necesitan con tanto dinero a su disposición? Unos cínicos sociópatas continúan pensando y es que lo han verificado, el dinero manda y compra conciencias. Pero no todo en la vida es sumar y restar y no pocas cosas el dinero no puede comprar. De todos recelamos: todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ante la opinión pública volvieron inexistente el Principio de Inocencia. Aun quienes parecen buscar la protección del interés público, son observados bajo la lupa de la sospecha. Pero podemos volver a caer y les damos crédito. La concesión del Aeropuerto de Palmerola, desde el inicio se percibió como un gran negocio, leonino, de exorbitantes potenciales ganancias para sus dueños. Nada se tiene en contra de que haya gente ganando dinero. Sin corromper funcionarios públicos, sin trampas. Si así lo hacen, que bueno por ellos y por nosotros. Lo que es inaceptable es que sea con los bienes que le pertenecen al pueblo. Que a costa de su bienestar, bienes públicos sean explotados para lucro privado. Leo Castellón, empresario privado de éxito, como servidor público también muestra eficiencia y transparencia. Sobresaliente cuando logra ser uno de los escasos fidedignos, en medio de una administración cuestionada. Decidimos creerle que de 25 millones de déficit ahora tiene a la Empresa Nacional Portuaria ganando 400. Inusual. ¿Nos podrá asegurar que en 15 meses, cuando termine la gestión de esta concesionaria temporal de los aeropuertos, todo esto no resulte ser un teatro para que al final siempre se queden con esta concesión quienes ahora la explotan?