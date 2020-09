Columnistas

Lo que hubo en Honduras no fue una cuarentena (sí, leyó bien: hubo), sino un cierre económico. Desde el comienzo se sabía que no era posible por nuestra idiosincrasia hacer una cuarentena como la de Wuhan o la de otras potencias. Las personas que se quedaron sin empleo fueron obligadas a salir a la calle a vender cualquier cosa: frutas, verduras, tamales, mascarillas, hacer entregas, etcétera. Lo que fuera.

Creo que lo que se provocó es una especie de enojo de las personas hacia las autoridades y con ello, evidentemente, actos cada vez más desafiantes y desobedientes. Digamos que se incrementó la amargura en la población. En otras palabras, un factor más para el desborde que tuvimos en algún momento en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Era natural, el cuerpo civil y policial es insuficiente para hacer cumplir lo que se mandaba tanto en las calles como en los mercados y en las colonias. Las personas, al darse cuenta de que no había recursos para retenerlas dentro de sus casas, comenzaron a olvidar poco a poco la cuarentena. Además de la actividad económica, cumpleaños y otro tipo de celebraciones fueron poco a poco volviendo a la rutina de los hondureños, mofándose de lo que ya no consideraban una ordenanza.

Sin que se dieran cuenta las autoridades, la cuarentena se les diluyó entre las manos. El objetivo no se cumplió: que las personas no se infectaran.

Pienso que la idea original de sacrificar la economía para guardar la salud del pueblo ha fracasado. Tenemos un daño patente en la economía sin estar seguros de lo que ha sucedido con la salud, debido a que prácticamente desde el principio, por la falta de recursos, no ha habido claridad sobre el registro de las personas enfermas, recuperadas y las que han “perdido la batalla”, como se dice eufemísticamente. A pesar de esa poca claridad en cuanto a lo números, los testimonios y las subcifras creo que son claros.

Sé muy bien que hay graves carencias en la educación de las personas y que, por lo tanto, no podíamos pretender actuar como otros países que a pesar de no guardar una estricta cuarentena han salido más o menos bien librados, al menos mejor que Honduras, pero quizá se debió confiar más en la población, en que, si les daban la oportunidad de trabajar y reabrir sus negocios, en lo posible, su actitud sería distinta.

Lo he pensado con detenimiento, con calma y tratando de ser objetivo. A las personas que no creen ni quieren creer, o simplemente no les importa, les ha dado igual y han seguido viviendo casi normalmente, muchos de ellos ya se infectaron como se habrían infectado con una cuarentena más flexible. En cambio, quienes hemos cumplido casi religiosamente con lo propuesto por las autoridades y hemos tenido la fortuna de no infectarnos muy posiblemente, en una cuarentena más flexible tampoco nos habríamos infectado. Lógicamente hay casos de personas descuidadas que no se han infectado y otras muy cuidadosas que sí, pero no son la generalidad.

Entonces, muy posiblemente los resultados no habrían sido tan distintos e incluso se habría logrado otra actitud de parte de los hondureños: menos molesta. Lógicamente es fácil hacer estas aseveraciones con los resultados en mano y sin ser vinculantes. No es lo mismo dar una opinión que tomar una decisión, sin embargo, creo que aún estamos a mitad de camino y estos análisis pueden ser útiles para lo que falta de recorrido