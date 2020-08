Columnistas

La pregunta es amarga, brutal, descarnada y triste. Lo más fácil y sin darle vueltas a la conciencia es responder: ¿Qué es el covid-19? Ante esta interrogante, diría que en Honduras no se trata solo de un virus, sino que además representa las carencias de los hospitales públicos: una situación más grave que también nos está matando.

Muchos años de descuido han afectado a toda la red hospitalaria. Siempre hubo calamidad, pero esta pandemia vino a desnudar y a levantar la alfombra para sacudirnos la fatalidad sanitaria, restregándonos en la cara la cantidad excesiva de muertes que en algunos pacientes, médicos y enfermeros se pudo evitar.

Hasta la fecha, más de setenta trabajadores de la salud han muerto por covid-19 en menos de seis meses. Los datos de la Secretaría de Salud que monitorea el Gobierno, no transparentan rutinariamente las cifras de cuántos son y en qué hospitales se contagian y muere el personal sanitario por esta enfermedad, quizás porque el sistema de información epidemiológica es muy ineficaz, o de hecho, no existe.

El personal de atención a la salud se ha enfrentado a dos problemas comunes: atender a los pacientes enfermos de covid-19 sin conocer el virus y con escasos recursos. Encima de esto, la inoperante y "velocísima" respuesta del Gobierno que aún está leyendo el «manual de cómo armar un hospital sin morir en el intento".

La pregunta de este artículo sigue en el aire, ya que una parte de los contagios y muertes por el virus entre dicho personal, se debe a la exposición, a una gran carga viral durante períodos largos y la otra parte a la falta de insumos de protección, como son los cubrebocas N95 con mascarilla de filtrado. Simultáneamente, el Gobierno, en su infinita "generosidad", ordenó a Copeco e Invest-H comprar más de ochocientas mil mascarillas "para dotar" al personal de salud, pero ninguna de estas han sido adecuadas para dar utilidad en centros hospitalarios, visto que bajo el criterio de los fabricantes, no son recomendadas para el uso médico, pues no están certificadas para proteger del covid-19.

Otra arista, de la altísima tasa de contagio, es la consecuencia directa de la contratación de personal médico casi al azar, así como de asignar trabajadores a funciones que no son de su competencia especial; aparte de eso, que ya es fatal, no tener ninguna estrategia de capacitación masiva para el personal, no tomar previsiones ni evaluar la efectividad de dicha estrategia y entrenamiento de médicos y enfermeras para evitar tantos contagios.

Comprar hospitales de emergencia, camas, ventiladores, mascarillas —buenas o no—, tratamiento MAIZ, CATRACHO o cualquiera de esos brebajes mágicos que anuncia el presidente, no le salvan la vida a nadie si se descuida la prevención, esa que tendría que consistir en impartir cursos de capacitación de manera masiva y revisar una y otra vez la estrategia de atención a la emergencia, de acuerdo a las estadísticas y curvas que toma la evolución de la pandemia.

Esta descomunal cantidad de contagios y muertes entre el personal de salud debería ser suficiente para que el Gobierno modifique su estrategia —si es que hay alguna— y plantee nuevos enfoques y adiestramientos de protección.

Ya quítense el traje de la «biosoberbia» y atiendan los informes de otras voces, recomendaciones y perspectivas de gente especialista en estos temas. De lo contrario, muchas muertes se deberán al virus, pero muchas más a la oscuridad y negligencia de las autoridades que han actuado sin transparencia, sin análisis y sin rectificación de la estrategia de capacitación y prevención. Ya es tiempo para que realicen análisis sobre lo que ha funcionado y lo que no, de esta manera es como tendrán el poder de rectificar las acciones y estrategias para salvar la vida del personal médico. No hacerlo es cobrar vidas, incluso más de las que ya se llevó el virus.

Esta pandemia va para largo. Se necesita aprender a vivir en emergencia permanente, piensen en las vidas, pero más aún, en su forma de gobernar, esa que también acaba con ellas.