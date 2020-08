Columnistas

Por las verdades y falsedades emitidas y omitidas en las redes sociales informáticas o por lo descomunal que han hecho la corrupción, se profundizó el desencanto del electorado con la práctica política. Antes se daba, siempre ofensiva, pero quedaba oculta en la buena fortuna de los distinguidos malvivientes. Conste: no solo en la política también en la empresa privada, si aquí la corrupción ha sido transversal. Era imposible que se suscitase solo en lo público. Nuevos ricos y no por su arduo trabajo y elevado ingenio sino por sus espíritus de audaz piratería, rápido han olvidado sus orígenes y su inicuo bienestar. Así como lo lograron, harán lo que tengan que hacer para mantenerlo. Les es asunto de vida o muerte. O igual, de persecución penal o de impunidad. Lo menos, una Ley Electoral o sus reformas, que parezca complacer incautos pero que asegure el status quo. Sin más vueltas. Pero debemos continuar sonando y reclamando, una política limpia. Es lo que corresponde. Hay que insistir: ninguno sea víctima del ardid recóndito en la demanda de falaz altura. La propuesta de campaña de altura por quienes han caído muy bajo, por ser responsables directos del saqueo institucional debe ser atendida para desatenderla. Que quienes de buena fe hacen política no caigan en la trampa de callar verdades que el pueblo ignora o podría olvidar por el marketing político. Es obligado el puntear errores y delitos. ¿Con altura? Sí. Es irrelevante destacar defectos físicos y repelente el usar vocabulario soez. Mucho menos, calumniar, difamar o injuriar. La tal demanda de altura va a intensificarse. Para evitarle al pueblo la lección de que se puede votar por cualquiera menos por ellos. ¿Cómo va a ser que escudándose en el embuste de supuesta altura no se va a develar al malversador de caudales públicos, al tahúr, al negligente, al incompetente, al confeso lavador de activos? ¿Para qué buscarán el poder si no es para saquearlo más? ¿Y gozar siempre de impunidad? Ellos y sus seguidores